Flashback! Oekraïense president in juni 2021: ‘NAVO-leiders bevestigen dat Oekraïne lid wordt’

Er is op dit moment op Twitter veel aandacht voor een tweet die de Oekraïense president Zelensky op 14 juni, 2021 online zette. Hij liet toen namelijk weten dat de NAVO hem (weer) had toegezegd dat Oekraïne lid zou worden en dat er ook al een handige manier was om daar snel mee te beginnen.

Op Twitter is veel discussie ontstaan vandaag over een tweet die president Zelensky van Oekraïne op 14 juni 2021 plaatste. Hier is die tweet:

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021

“Complimenten aan het begrip van NAVO-partners van alle risico’s en uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien,” aldus Zelensky nog maar een maand of negen geleden. “NAVO-leiders hebben bevestigd dat Oekraïne lid zal worden van het bondgenootschap en dat de #MAP een integraal onderdeel is van het lidmaatschapsproces.”

Amerika: niets aan het handje

Dit werd vervolgens tegengesproken door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. “Niets is veranderd,” zei hij:

UPDATE – US Secretary of State Blinken on Zelensky's claim about Ukraine joining NATO: No, "nothing has changed." — Abhishek Saxena (@tagabhishek) June 14, 2021

Alleen was dat een merkwaardige opmerking… Want in 2008 is inderdaad al toegezegd door de NAVO dat Oekraïne “op termijn” lid wordt. Als er “niets veranderd” is betekent dit dus dat dit plan doorgaat en dat Zelensky de waarheid wel verkondigde, wat weer verklaart waarom Poetin opeens vol op het gas ging. En ja, vervolgens werd bekend dat die belofte inderdaad weer herhaald was in juni 2021.

Stoltenberg: ‘Geen vetorecht voor Rusland’

Sterker nog, NAVO-baas Jens Stoltenberg verklaarde toen dat Rusland niet eens een veto zou kunnen uitspreken over dit lidmaatschap. De reden? Het Westen had even snel besloten dat het geen wereld meer wil “van spheres of interests,” oftewel: invloedssferen, “waarin grote landen besluiten wat kleine landen doen.”

Behalve als dat grote land “de VS” heet, natuurlijk, en die kleine landen zich in de Amerikas bevinden. Maar dat geheel terzijde:

At the June 2021 Brussels Summit, NATO leaders reiterated the decision taken at the 2008 Bucharest Summit that Ukraine would become a member of the Alliance with the Membership Action Plan (MAP) as an integral part of the process and Ukraine’s right to determine its own future and foreign policy course without outside interference.[11] NATO Secretary General Jens Stoltenberg also stressed that Russia will not be able to veto Ukraine’s accession to NATO, as we will not return to the era of spheres of interest, when large countries decide what smaller ones should do

Met andere woorden, de NAVO liet a) weten dat Oekraïne lid gaat worden en b) informeerde Rusland ook meteen even dat het hier geen enkele vorm van zeggenschap over had. Want het Westen heeft besloten dat het invloedssferen niet meer leuk vindt (zolang het over Rusland en China gaat tenminste). En daar moeten de andere grote machten, met name Rusland, het dan maar mee doen.

Tja. Heel gek, maar zo werkt het dus niet in de internationale politiek. En óf de NAVO is onwijs achterlijk, dat het dat niet begrijpt, óf extreem arrogante… of er is sprake van kwade wil. Wie het antwoord weet mag het zeggen.