Fleur Agema (PVV): ‘Een minister die een kritische commissie afschaft heeft weinig gevoel voor privacy-bescherming’

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema heeft verbaasd gereageerd dat minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers een commissie afschaft die kritisch is op corona-apps. Want, zegt Agema, dit besluit geeft aan dat hij erg weinig gevoel heeft voor hoezeer deze apps tegen het recht op privacy indruisen. Of zal het hem allemaal niets uitmaken?

Vandaag werd bekend dat minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid een kritische commissie ontbindt die advies geeft over de inzet van corona-apps en andere technologie bij de bestrijding van het coronavirus. Want, zegt Kuipers, die commissie is “niet meer noodzakelijk voor de bestrijding van de pandemie.”

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema is alles behalve blij met dit besluit. Tegen De Dagelijkse Standaard laat ze weten dat “een commissie die goed kijkt naar privacy, technologie en ethiek hard nodig is” .

“Als Kuipers de kritische commissie opheft omdat hij de CoronaMelder en de Coronatoegangsbewijzen opheft, dan sta ik natuurlijk te juichen,” gaat zij verder. “Maar dat is niet zo.”

“Een minister die deze commissie afschaft heeft er te weinig gevoel voor hoezeer deze digitale apps hiertegen indruisen.”

Ook Kamerleden Van Der Staaij (SGP), Pouw-Verweij (JA21) en Omtzigt hebben dit besluit van Kuipers bekritiseerd. Vooralsnog lijkt het erop dat de D66-minister – die door critici ook wel “Voldemort” genoemd wordt – zich daar niets van aantrekt.