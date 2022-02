Geert Wilders verbijstert door Von der Leyens ‘Oekraïne bij de EU’-uitspraak: ‘Olie op het vuur!’

PVV-leider Geert Wilders vindt het volstrekt gestoord dat EU-‘president’ Ursula von der Leyen “olie op het vuur gooit” door e roepen dat Oekraïne lid moet worden van de Europese Unie.

Ursula von der Leyen wil duidelijk dat de oorlog in Oekraïne nog even door blijft gaan en escaleert. Want ja, nu dat er onderhandeld gaat worden tussen de twee landen zorgt ze ervoor dat Rusland juist reden heeft om nóg bozer te worden. Ze roept namelijk dat Oekraïne lekker lid gaat worden van de EU. Dit terwijl ze weet dat dit tegen het zere been is van Rusland.

Let wel, niet alleen van Vladimir Poetin. Maar van Rúsland. Landen hebben geopolitieke belángen. Geen enkele onafhankelijke Russische heerser kan en zal accepteren dat Oekraïne in een machtsblok komt met Duitsland. Geen enkele.

Geert Wilders is woest

PVV-leider Geert Wilders heeft dan ook furieus gereageerd op de uitspraken van Von der Leyen. “En hoppa nog wat olie op het vuur,” schrijft hij op Twitter. “Veel dommer dan deze EU-gans wordt het niet.”

En hoppa nog wat olie op het vuur. Veel dommer dan deze EU-gans wordt het niet. https://t.co/1Al8FF6bg7 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 28, 2022

De vraag is natuurlijk of het dommigheid is óf gewoon bewuste strategie. Als je denkt dat de EU uit soevereine lidstaten bestaat, dan is dit achterlijk. Maar als je naar de EU kijkt als zijnde een soort van Verenigde Staten van Europa, met heel duidelijke eigen belangen, tja, dan wordt het opeens best begrijpelijk wat Von der Leyen doet… ook als Oekraïne daarvoor de prijs moet betalen. Want ja, als jouw focus puur ligt op het uitbreiden en vergroten van de macht van de EU, dan is dit best te verdedigen, deze stap. En deze oorlog ook.

Maar dat mogen we natuurlijk allemaal niet hardop zeggen, want de EU is alleen maar heel principieel, democratisch en vrij, en zou nooit denken in termen als “invloedssferen” en “macht.”