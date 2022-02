Geert Wilders woedend dat asielpiek 1 miljard euro gaat kosten: ‘Eigen volk laatst!’

PVV-leider Geert Wilders heeft woest gereageerd op het nieuws dat een stortvloed aan asielaanvragen voor een miljardenstrop zorgt voor het kabinet. Hogere bezetting in de opvang kan de komende jaren leiden tot 400 miljoen euro hogere kosten, waardoor het totale plaatje uitkomt op 1 miljard. Wilders concludeert hieruit dat het motto van Rutte IV “eigen volk laatst!” is.

De coalitiepartijen werd tijdens de formatie verteld dat ze rekening moesten houden met een flinke tegenvaller. Er werd origineel rekening gehouden met 17.000 tot 19.500 asielzoekers in de opvang per jaar. Maar die schatting is nu verhoogd naar 33.000. Daardoor zullen de kosten tot 400 miljoen hoger uitvallen. In totaal gaat het dan om 1 miljard euro. Dat is dus 1.000.000.000.

Geert Wilders heeft fel gereageerd op dit schokkende nieuws. De PVV’er vindt het volkomen onacceptabel en ziet het als weer meer bewijs dat het kabinet zich wel druk maakt om het wel een wee van buitenlanders, maar niet om dat van Nederlanders.

“Hoppa weer een miljard extra voor asielzoekers,” schrijft Wilders op Twitter. “Geen cent extra voor een hogere AOW of compensatie energierekening, maar de gelukszoekers worden weer eens in de watten gelegd.”

Daarom concludeert hij terecht: “Eigen volk laatst is het motto van de bende van Rutte 4.”

Hij sluit zijn tweet af met de hashtag #GrenzenDicht.

Hoppa weer een miljard extra voor asielzoekers. Geen cent extra voor een hogere AOW of compensatie energierekening, maar de gelukzoekers worden weer eens in de watten gelegd. Eigen volk laatst is het motto van de bende van Rutte 4.#grenzendicht #PVV #Wilders pic.twitter.com/kRUjkPh8o9 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 17, 2022

In een normaal land zou dit natuurlijk volkomen onbestaanbaar zijn, maar helaas is Nederland al jaren alles behalve normaal. De kabinetten Rutte hebben ons land totaal afgebroken – en die afbraak gaat alsmaar verder.