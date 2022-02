GroenLinkser Suzanne Kröger dolblij: “We moeten onze duurzame energie-opwek opbouwen!”

Bij GroenLinks zijn ze maar wat blij met de crisis in Oost-Europa. Want het betekent dat ze weer eens heel hard kunnen roepen dat we af moeten van fossiele brandstoffen en over moeten gaan op ‘groene’ energie (wat helemaal niet afdoende zal zijn). En er is nog een reden, aldus Kamerlid Kröger: een nieuw klimaatrapport van het IPCC!

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger is vandaag hartstikke in haar nopjes. Want er zijn wat haar betreft twee ‘nieuwe’ redenen om te doen wat zij en haar partij al jaren roepen: afstappen van fossiele brandstoffen en helemaal overgaan op “duurzame” energie.

De eerste reden, aldus mevrouw het Kamerlid, is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Die strijd noemt ze “een oorlog gefinancierd met gas en olie.”

De tweede reden is een nieuw hysterisch klimaatrapport van het IPCC. “Alle seinen staan op rood voor fossiel,” schrijft Kröger verheugd. “We moeten onze afhankelijkheid snel afbouwen door energie te besparen en heel rap onze duurzame opwek op te bouwen.”

Terwijl de TK zo debateert over een oorlog gefinancieerd met gas en olie, komt de IPCC met een nieuw klimaatrapport. Alle seinen staan op rood voor fossiel. We moeten onze afhankelijkheid snel afbouwen door energie te besparen en heel rap onze duurzame opwek op te bouwen. https://t.co/fwgDL1tNhD — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) February 28, 2022

Het is heel opvallend en ook best frappant dat álle (zogenaamde) crises steeds weer ‘bewijs vormen’ voor de wens van de groengekke partijen om ‘helemaal groen’ te gaan.

Iemand nog zin in een niet-fossiele verwarming thuis?