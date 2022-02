Kamerlid Van Haga: “Tijd van zoethoudertjes is voorbij, discriminerende coronapas mag nooit meer terugkeren!”

Als het aan Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) ligt keert de coronapas nooit meer terug en krijgen Nederlanders voorgoed hun vrijheid terug. Het kabinet Rutte IV is voorts van plan om de coronapas vanaf 25 februari te schrappen. Daardoor krijgen alle Nederlanders weer hun vrijheid terug: Gevaccineerd of niet. Het is een flinke stap in de goede richting, maar Van Haga waarschuwt wel dat het verdwijnen van de coronapas geen tijdelijk zoethoudertje moet zijn.

Met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart in het kielzog proberen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie er natuurlijk alles aan te doen om de opgelopen imagoschade te beperken. Het versoepelen van de openingstijden voor de horeca, het afschaffen van de mondkapjesplicht en anderhalve meter en het schrappen van de coronapas zijn een stap in de goede richting. Dat zal de zittende regeringspartijen geheid extra kiezers opleveren. Maar is het opheffen van de coronamaatregelen vanaf 25 februari ook echt definitief of is het slechts van tijdelijke duur?

Van Haga stelt -in aanloop naar de persconferentie vanavond- terecht op Twitter: “De tijd van zoethoudertjes is voorbij. Wat BVNL betreft gaat COVID19 per direct van de A-lijst, verdwijnt de spoedwet en komt de discriminerende coronapas nooit meer terug. Nederland moet en kan onvoorwaardelijk open. Voor altijd en voor iedereen.”

Het grote gevaar schuilt namelijk in het feit dat politici wel vaker allerlei mooie dingen roepen in verkiezingstijd. De vraag is dan ook of het verder openen van de samenleving nu echt definitief is of dat het straks weer allemaal voor bepaalde duur blijkt te zijn geweest.

De tijd van zoethoudertjes is voorbij. Wat @BVNLNederland betreft gaat #COVID19 per direct van de A-lijst, verdwijnt de #spoedwet en komt de discriminerende #coronapas nooit meer terug. Nederland moet en kan onvoorwaardelijk open, voor altijd en voor iedereen. #persconferentie — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 15, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!