Lilianne Ploumen (PvdA) kruipt door het stof en geeft toe: ‘We hebben nieuwe meldingen over wangedrag Gijs van Dijk’

De fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, Lilianne Ploumen, is diep door het stof gegaan. Ze heeft haar excuses aangeboden voor het wangedrag van voormalig Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. Maar ze moet ook toegeven dat de partij de afgelopen dagen nog veel meer klachten heeft ontvangen over grensoverschrijdend gedrag van de voormalige PvdA-parlementariër.

Het zijn een paar moeilijke dagen geweest voor de PvdA. De partij die zich altijd hard zegt te maken voor MeToo-vrouwen is zelf keihard geraakt door zo’n controversie. Het was zo erg dat Tweede Kamerlid Gijs van Dijk zelfs aankondigde uit het parlement te stappen. Zó erg had hij zich naar eigen zeggen “een paar jaar geleden” misdragen.

Maar volgens Lilianne Ploumen is het daar niet bij gebleven. Ze laat namelijk weten dat haar partij de afgelopen dagen nog veel meer klachten van vrouwen heeft gekregen over Van Dijk.

“De schrik en het verdriet zijn groot bij ons na alles wat er is gebeurd,” aldus Ploumen. “Wij hebben de afgelopen dagen meerdere meldingen gekregen over Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. Wij hebben met vrouwen die zich gemeld hebben een persoonlijk gesprek gehad, om van hen te horen wat zij hebben meegemaakt en waarom ze dat met ons wilden delen.”

Ongewenst gedrag

“De gevallen gaan over ongewenst gedrag in de privésfeer,” gaat Ploumen verder. Ook is er een melding binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naar alle meldingen wordt nu gekeken door een bureau dat onderzoek doet. Dat gebeurt “extern en onafhankelijk,” aldus Ploumen.

Vervolgens roept Ploumen vrouwen op die met dit soort gedrag te maken hebben contact op te nemen met de PvdA-leiding en de “contactpersonen” die daar over gaan. Oh ja, en ze benadrukt ook nog even dat dit soort dingen blijkbaar overal gebeuren, zelfs bij haar geweldige partij.

Voor de PvdA is dit natuurlijk een enorme afgang.