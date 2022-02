LOL! Enorm zware, historische sancties pakken toch minder episch uit: Hongarije en Duitsland blokkeren ban op Swift-bankieren

In Nederland roepen alle Calimero-politici dat Rusland heel zwaar gestraft moet worden voor de inval in Oekraïne. Oh ja. We gaan die Rooien een lesje leren. Dat blijkt alleen toch wat tegen te vallen. Want – da’s schrikken, ik weet het – de rest van de wereld doet toch nog steeds aan realpolitik. Jeetje!

Een paar ideologische mafketels maken zich enorm boos. Duitsland, Italië, Hongarije en Cyprus blokkeren namelijk een plan om Rusland te ontkoppelen van het SWIFT-netwerk. Dit wordt gebruikt om te bankieren. Zo’n blokkade kost een land echt enorm veel geld. Nadat deze maatregel getroffen werd tegen Iran verloor dat land miljarden en nog eens miljarden aan inkomsten.

Als je dit tegen Rusland doet gaat dat land financieel dus enorme schade lijden. Maar de landen in kwestie willen die maatregel helemaal niet nemen. En dat is niet eens zo gek. Want zij hebben ook financiële belangen in en met Rusland. Ze zijn niet van plan om Rusland helemaal kapot te maken. Dat kost henzelf immers óók bakken met geld.

Incredible. Germany, Italy, Hungary and Cyprus are blocking a decision to disconnect Russia from the SWIFT network.

I expected Italy, Hungary and Cyprus. But GERMANY? Shameful. pic.twitter.com/xYdcrUj5cP — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

Blijkbaar komt het als een enorme verrassing voor hele horden mafketels, maar in de internationale politiek heerst niet ideologie, maar nationale belangen. Het gaat om macht.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dat is maar goed ook. Want iedere keer dat een naïeve ideologische mafketel vanuit principes denkt te moeten handelen breekt internationaal steeds weer de pleuris uit.

Overigens zegt de Britse premier Boris Johnson dat deze maatregel wel nog steeds op tafel ligt. Dat kan. Maar voorlopig wordt het toch geblokkeerd. Gelukkig maar. Want als dit soort maatregelen genomen worden duw je Rusland voor eens en altijd het kamp van China in. Welkom in de nieuwe Koude Oorlog.