Martin Bosma veegt de vloer aan met Volt: ‘Ze lopen RaCiSt! blerend door de Tweede Kamer’

PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma is helemaal klaar met Volt. De reden? Haatpriesteres Nifuler Gundogan zet zowel Bosma als zijn politiek leider Geert Wilders steevast weg als “racistisch.” En daar is Bosma he-le-maal klaar mee.

Martin Bosma heeft genoeg van de hypocrisie van Volt. De jeugdige D66-wannabes roepen de godganse dag leuke slogans over “de toon van het debat,” merkt hij genoeglijk op, maar ondertussen zetten ze hun eigen politieke tegenstanders steevast weg als racisten en erger.

PVV’ers wordt altijd de les gelezen over ‘de toon van het debat.’ Ondertussen loopt Soros-partij @VoltNederland ‘RACiSt rAcist’ blèrend door het Kamergebouw. https://t.co/TpCvBfmxdq — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) February 3, 2022

Die Gundogan is natuurlijk een enorm misbaksel. Als je haar ziet opereren in de Tweede Kamer zie je meteen dat dit mens vol haat en nijd zit. Zelden heb ik zoveel intense woede gezien in een mens; een woede die haar helemaal verschalkt heeft en die haar identiteit geworden is.

Het is een eng mens. Iets anders kan ik er niet van maken.