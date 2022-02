Pepijn van Houwelingen (FVD): ‘Recordinflatie (6,4%) komt doordat de ECB biljoenen bijdrukt’

De inflatie rijst de pan uit. Waar Nederland jarenlang te maken had met een officiële inflatie van 2% of minder bedraagt de vermindering van het geld nu maar liefst 6,4%. Dat is het hoogste niveau in ongeveer 40 jaar tijd. Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen schrikt daar niet van. “Volstrekt logisch,” schrijft hij.

Het leven wordt steeds duurder. Je hoeft maar even naar de supermarkt te gaan om dat met eigen ogen te zien. Maar het is nu ook officieel zo. Want het Centraal Bureau voor de Statistiek laat weten dat de inflatie nu maar liefst 6,4% bedraagt. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds vroeg in de jaren 80 van de vorige eeuw.

Pepijn van Houwelingen: het komt door de ECB

FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen vindt dat bepaald niet verrassend. Sterker nog, schrijft hij op Twitter, deze ontwikkeling is “volstrekt logisch.” De reden? “Dat krijg je ervan als de ECB biljoenen (!) bijdrukt. Nederlanders worden MASSAAL onteigend van hun spaargeld en welvaart.”

Omdat het ECB de grote aanjager is van de inflatie in ons land ziet hij maar één oplossing: zo snel mogelijk uit de EU. Een Nexit dus, en snel een beetje.

Inflatie stijgt naar hoogste niveau in bijna 40 jaar (!). Volstrekt logisch. Dat krijg je ervan als de ECB biljoenen (!) bijdrukt. Nederlanders worden MASSAAL onteigend van hun spaargeld en welvaart. Enige oplossing? Een Nexit en terugkeer naar de gulden! https://t.co/c3Agk7U0NU — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) February 10, 2022

De inflatie is natuurlijk een directe aanval op de welvaart van spaarders. En, legt Van Houwelingen uit, dat is niet eens de enige manier waarop zij gepakt worden:

En spaarders worden OOK gepakt via een te hoge en volgens de Hoge Raad onrechtmatige rendementsheffing op hun spaargeld. FVD heeft twee moties ingediend om dit te stoppen en het onrecht te herstellen door alle spaarders te compenseren. Deze moties zijn door het kartel verworpen. pic.twitter.com/8RFRyBtrlQ — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) February 10, 2022

