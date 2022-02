Poetin spreekt een harde waarheid: ‘Het Westen is bezig met het uitlokken van een oorlog’

In Europa doen de autoriteiten net alsof Vladimir Poetin van zins is een oorlog te ontketenen in Oost-Europa, maar dat is volgens de Russische leider zelf de grootst mogelijke onzin. Sterker nog, hij beschuldigt het Westen er juist van dat het een oorlog uitlokt. En ja, daar lijkt hij eigenlijk gewoon gelijk in te hebben.

Op bezoek bij de Hongaarse premier Viktor Orban heeft Vladimir Poetin zich in sterke bewoordingen uitgelaten over het wangedrag van de EU en Amerika in Oost-Europa. Het Westen, zei hij, wil Rusland namelijk meer sancties opleggen. Maar daar heeft het wel een excuus voor nodig. Een gewapend treffen ís zo’n excuus. En dus doen ze er alles aan om het uit te lokken.

Het NAVO-gevaar

Daarnaast, zei Poetin, doet het Westen er letterlijk niets aan om Russische zorgen weg te nemen over een eventuele Oekraïense toetreding tot NAVO ()of de EU). Ze zeggen dat ze daar niet mee bezig zijn voorlopig, maar dat is natuurlijk niet afdoende voor de Rus.

“Stel je voor dat Oekraïne NAVO-lid wordt en militaire operaties begint. Moeten we dan oorlog voeren met de NAVO? Blijkbaar heeft niemand daarover nagedacht,” aldus Poetin.

Daarom heeft Rusland nu officieel een brief gestuurd naar Turkije en een aantal andere NAVO-lidstaten die niet helemaal vijandig tegenover het land staan. In de brief vraagt Poetin hoe de continue uitbreidingsdrift van de NAVO de veiligheid van Rusland niet ondermijnt, wat toch deel is van de afspraken die gemaakt zijn in het Charter for European Security.

Russia delivers a letter to Turkey and some select NATO allies, asking how NATO’s enlargement and deterrence activities in Europe won’t undermine Moscow’s security as promised by the Charter for European Security https://t.co/uTNMGA7wWk — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 2, 2022

Poetin heeft gelijk

Natuurlijk klopt het helemaal wat Poetin zegt. De NAVO is nadrukkelijk opgezet om samen een vuist te vormen tegen Rusland. Als steeds meer lidstaten uit het Oosten van Europa komen vormt dat natuurlijk een enorme bedreiging voor Rusland. Dat kan een kind nog begrijpen. En ja, een kind begrijpt ook dat Poetin dat op een gegeven moment niet meer kán accepteren, zeker niet als het om Oekraïne gaat. Dat land (of eigenlijk: gebied) is historisch namelijk altijd van enorm groot belang geweest voor Rusland. Qua veiligheid, agricultuur, en geopolitieke macht.

Als je objectief kijkt naar de situatie in Oost-Europa zie je dat het niet Rusland is dat de afgelopen twintig jaar ofzo voor steeds meer druk heeft gezorgd – en een situatie waarin oorlog opeens tot de mogelijkheden behoort – maar het Westen. En ja, onze leiders blijven daar maar mee doorgaan.