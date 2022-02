Roekeloze bemoeial Rutte ´waarschuwt´ Poetin: “Agressie tegen Oekraïne zal consequenties hebben”

Tijdens een persconferentie met de Oekraïense president Zelensky heeft premier Mark Rutte Poetin gewaarschuwd. Volgens Rutte zal elke vorm van agressie tegen Oekraïne consequenties hebben voor Rusland. Terwijl Rutte en zijn nieuwe kabinet nog talloze problemen hebben op te lossen in eigen land, was er blijkbaar nog genoeg ruimte vrij in zijn agenda om zich te bemoeien met de gevaarlijke Oekraïne-problematiek.

Volgens Rutte en zijn Oekraïense ´bondgenoot´ Zelensky moet alles in het werk worden gesteld om de situatie rond Oekraïne te de-escaleren. Dat lijken logische woorden. We zitten immers niet te wachten op een oorlog. Zeker niet nu we stukje bij beetje onze vrijheden weer een beetje terug lijken te krijgen. Maar Rutte liet het hier niet bij op de persconferentie in Kiev.

Rutte sprak ook ´dreigende´ taal richting het Rusland van Poetin. Als Rusland bijvoorbeeld Oekraïne zal binnenvallen, dan ligt er “een robuust pakket met sancties klaar vanuit de Europese Unie”. Meer viel er natuurlijk ook niet te dreigen want Nederland heeft praktisch niet eens een leger. En wie bezuinigde er onder meer al die jaren op defensie? Juist ja, de VVD van Rutte.

Gisteren plaatste de VVD nog een tweet waarin ze schreven: “Wij moeten onszelf en onze vrijheden kunnen beschermen. Daarom investeren we miljarden extra in defensie.” De vraag is alleen of dat niet een beetje laat is als Rutte serieus denkt dat we aan de vooravond staan van een oorlog met Rusland.