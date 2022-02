Statement! Geert Wilders (PVV) stelt zich op als staatsman en reageert genuanceerd en weloverwogen: “Het is niet onze oorlog!”

Als één van de weinige politici in Nederland probeert de PVV van Geert Wilders vanuit ons land de escalatie tussen Rusland en Oekraïne te stabiliseren. Premier Mark Rutte (VVD) en de partij van Sigrid Kaag (D66) gooiden eerder deze week alleen maar olie op het vuur in de hoop hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een boost te geven.

Als een volwaardige staatsman gooit Wilders het over een hele andere boeg dan Rutte en de rest van zijn kabinet. Allereerst stelt Wilders namelijk dat Rusland wel degelijk de soevereiniteit van Oekraïne heeft overtreden. Maar van oorlogszuchtige taal of represailles zoals de VVD en D66 onlangs deden kunnen we Wilders niet betichten. Liever zoekt de leider van de PVV de nuance op. Een verademing in oorlogszuchtige tijden.

“Rusland heeft de soevereiniteit van Oekraïne geschonden. Dat veroordelen wij ten zeerste. Maar het is niet onze oorlog“, aldus Wilders in een officiële reactie namens de PVV. Wilders vervolgt: “De gevolgen – ook van het elkaar wederzijds bestoken met sancties – zijn desastreus voor Nederland. Nog hogere gasprijzen en bij verdere escalatie mogelijk miljoenen vluchtelingen. Dat is niet in het Nederlandse belang.”

Het is niet onze oorlog! We hebben niks aan sancties, nog hogere energierekeningen en miljoenen extra vluchtelingen. #Rusland #Oekraïne #PVV pic.twitter.com/nPzkqizcPN — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 22, 2022

Wilders: “Dus behalve de terechte veroordeling van Rusland moeten ook de bezwaren van dat land over een eventuele NAVO-uitbreiding met Oekraïne eindelijk serieus worden genomen. Ook Nederlanders willen Oekraïne niet bij de NAVO. Een Oekraïens lidmaatschap van de NAVO, verstoort het al broze geopolitieke evenwicht in de regio en is niet in ons belang. Oekraïne als bufferstaat tussen de Europese Unie en Rusland is dat wel.”

Voorkomen van verdere escalatie

Als het aan Wilders ligt stoppen Nederlandse politici met het de-escaleren van de situatie vanuit Nederland. “Wat nu nodig is, is het voorkomen van verdere escalatie”, aldus de PVV-leider. “Een diplomatiek initiatief om te komen tot overleg met Rusland is urgent in plaats van ronkende sancties die ook een keiharde neerslag op onszelf zullen hebben en dus niet in het Nederlands belang zijn.”