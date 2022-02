The Voice-jurylid Glennis Grace en zoon aangehouden: ‘Jonge medewerker Jumbo zwaar mishandeld’

Het is ongelooflijk, maar het kan blijkbaar dus nog erger worden voor The Voice. Want vandaag berichten diverse media dat Glennis Grace is opgepakt. Zij en haar zoon zouden namelijk een werknemer van een Jumbo in Amsterdam zwaar mishandeld hebben.

Zoonlief ging dit weekend even boodschapjes doen in de lokale Jumbo. Alleen stak hij daarbij een sigaret op (al dan geen esigaret, geen idee).

Het moge duidelijk zijn dat dit niet gewaardeerd werd door het personeel. Dat is immers verboden. Glennis’ zoonlief werd dan ook vriendelijk naar buiten begeleid. Tenminste, dat zegt het personeel. Glennis’ zoontje beweert daarentegen dat hij zomaar geschopt werd. En geslagen. Door het personeel. Dat gelooft natuurlijk helemaal niemand, maar ja, de jongen zal zich het vege lijf proberen te redden.

Normaal gesproken zou het daarbij blijven. Maar nu niet. Want Glennis Grace en haar gezin zijn tokkies eersteklas. Ze hebben weliswaar geld, maar qua karakter zijn het de meest bezopen, asociale tuiggekken van Nederland.

Het resultaat is dan ook dat Glennis, zoonlief, én een andere 27 jarige jongeman verdacht worden van “bedreiging, mishandeling en vernieling.” Zij kwamen in de avond, een tijd na het akkevietje, namelijk met 10 a 15 man (!) naar de Jumbo, en vielen het personeel gewoon keihard aan.

“Medewerkers werden geschopt en geslagen en een van hen had zelfs een bloedneus,” aldus een bron tegen De Telegraaf. Volgens de manager zijn vier personeelsleden gewond geraakt.

Terror Grace strikes again. Wat een loeder – en wat een mazzel voor RTL dat The Voice al stil lag. Als dat niet zo was hadden ze haar nu immers alsnog moeten ontslaan.