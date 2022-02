Tweede Kamerlid Wybren van Haga: “Geen coronaregels tijdens carnaval”

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) vindt het onacceptabel dat er geen aparte coronaregels komen om het carnaval mogelijk te maken.

“Het is ongekend dat burgemeesters uit het zuiden van het land en justitieminister Dilan Yesilgöz dat eventjes in achterkamertjes hebben zitten te bekokstoven,” stelt Van Haga, die ervoor pleit om alle coronamaatregelen bij de komende persconferentie van tafel te vegen. “In diverse Europese landen komt het coronabeleid daar waar het hoort, in de prullenmand. Het is hoogtijd dat het kabinet dat voorbeeld volgt.”

Dat het carnaval op voorhand geen uitzonderingspositie krijgt stemt Van Haga droevig. “Door de slappe knieën van de burgemeesters treffen zij de horeca-ondernemers opnieuw keihard in hun portemonnee en wat te denken van alle carnavalsverenigingen en andere organisaties die reikhalzend naar het carnaval uitkijken”, aldus Van Haga.

Van Haga roept het kabinet op om in elk geval de coronamaatregelen bij carnaval te schrappen. “Carnaval is een traditie die beter moet worden beschermd.”