Voormalig Democratisch presidentskandidaat Tulsi Gabbard: “Oekraïne is géén vrij en democratisch land”

De voormalige Democratische presidentskandidaat Tulsi Gabbard heeft iets te zeggen over “de democratie” in Oekraïne. Want, zegt zij, het ís helemaal geen vrij land.

“Om aan de macht te blijven heeft de Oekraïense president drie tv-stations gesloten die de euvele moed hadden hem te bekritiseren, de oppositieleider die tweede werd bij de presidentsverkiezingen is in de gevangenis gegooid, en hij heeft ook nog eens alle leiders van die oppositiepartij laten oppakken en vast laten zetten,” aldus Gabbard.

“Dit is precies waar wíj́ Poetin van beschuldigen,” aldus Gabbard. “Maar Oekraïne deed dit allemaal met steun van Amerika.”

De conclusie van een significant aantal twitteraars is dan ook: ze zoeken het daar maar lekker uit.

Ukraine zoekt het lekker maar zelf uit.

Wij hebben met dat corrupte zooitje daar niks te maken pic.twitter.com/XLP5FdW3QS — Jan Hoek (@Jandoorzee) February 24, 2022

Maar ja, dit mag je natuurlijk helemaal niet hardop zeggen in West-Europa, want we moeten net doen alsof Oekraïne een democratisch paradijs is. Een soort van Europees Tibet.

De mening van Gabbard is interessant, niet alleen omdat ze als outsider hoge ogen gooide bij de voorverkiezingen onder Democraten, maar ook omdat ze a) een voormalig lid van het Congres is én b) omdat ze als Amerikaans militair gestreden heeft in het Midden-Oosten. Deze vrouw heeft haar eigen leven dus op het spel gezet om de belangen van haar land te dienen.

In een andere video zegt Gabbard ook: “Is het ’t risico op oorlog waard voor ons vólk om oorlog uit te lokken met Rusland, alleen om de NAVO steeds verder uit te breiden?”

Daarnaast zegt Gabbard dat het absoluut in Ruslands nationale belangen is om ervoor te zorgen dat Oekraïne nooit en te nimmer NAVO-lid wordt, terwijl het niet in het belang van Amerika (of West-Europa) is om Oekraïne wél bij het anti-Russische militaire bondgenootschap te betrekken.

Ondertussen hebben verschillende Westerse leiders laten weten dat ze Rusland “hard willen straffen” door sancties te implementeren.