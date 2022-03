Filmpje! Martin Bosma: De grondwet als haatmiddel tegen het ‘klootjesvolk’

De Grondwet wordt misbruikt als haatmiddel tegen het klootjesvolk aldus Martin Bosma gisteren in het debat over het toevoegen van een Algemene Bepaling aan de Grondwet. Een Grondwet moet er zijn om racisme en discriminatie tegen alle groepen in de samenleving tegen te gaan.

De Grondwet wordt misbruikt om de democratie buitenspel te zetten en groepen uit te sluiten volgens Martin Bosma. Bepaalde groepen worden uitgesloten bijvoorbeeld doordat geen andere baan meer kunnen krijgen omdat zij PVV’er zijn. Dit fenomeen is ook wel bekend als berufsverbot. Men heeft het vooral gemunt op het ‘klootjesvolk’ die kritisch is op het kabinetsbeleid.

Bosma ziet niet in waarom Nederland met deze bepaling in de Grondwet democratischer zal worden. Gaan de verkiezingen beter verlopen? Krijgen mensen meer invloed op het democratisch proces in de Tweede Kamer door correctieve referenda? Wordt het beleid transparanter? Bosma ziet niet door het opnemen van deze bepaling dat dit allemaal ten goede zal veranderen.

De SP heeft gisteren ook nog geprobeerd om de PVV als racistisch weg te zetten terwijl in Amsterdam onder het stadsbestuur waarin in de SP in het college zetelt juist etnisch wordt geprofileerd. Waarbij de blanke Amsterdammer de klos is. Bosma zegt daarom ook terecht; “Laten we vechten tegen dat racisme, laten we vechten tegen die discriminatie.”

Deze wijziging is een klassiek voorbeeld van mist opwerpen. Het is ook een vorm van symboolpolitiek. Het kabinet denkt door de Grondwet te wijzigingen de Nederlander voor de gek te houden houden. Het wekt de schijn dat het kabinet de zorgen van de burger omtrent de betonrot van onze democratie serieus neemt terwijl dit niet zo is. Men drinkt een glas, doet een plas en alles blijft zo als het was.