De opwarming gaat nog niet hard genoeg! Code geel vanwege sneeuwval!

Het wil nog niet vlotten met de opwarming van de aarde omdat het morgen en overmorgen flink gaat sneeuwen. Er kan lokaal wel 10 centimeter sneeuw vallen. Het KNMI heeft voor de grote hoeveelheid verwachte sneeuw code geel eruit laten gaan. Nee dat is zeker géén 1 aprilgrap!

Vrijdag wordt een uitgelezen mogelijkheid om de kerstkaart foto alvast te maken!!#sneeuw https://t.co/BzqvyzzBFn — Carina 🦊🦄🐞🦋🦚 (@Carina_mareloca) March 30, 2022

Terwijl de snowflake jongeren klimaatmarsen lopen omdat zij er heilig van overtuigd zijn dat het leven op aarde zal verdwijnen door klimaatverandering gaat het gewoon sneeuwen morgen en overmorgen. Door de opwarming van de aarde zullen we nog 9 jaar hebben om het tij te doen keren anders gaan we allemaal dood beweren deze snowflakes. Daarom moeten we van fossiele brandstoffen af. En moet al onze energie via wind- en zonne-energie komen. Daarnaast moeten wij vegaburgers en andere quinoa troep gaan eten. Verder moeten we een CO2-neutraal budget krijgen anders kunnen we deze klimaatcrisis niet beëindigen. Als het moeten er ook klimaatlockdowns worden ingesteld om het klimaat te redden. Tot die tijd zullen deze jongeren niet op hun lauweren rusten terwijl ze de wereld rondvliegen.

Natuurlijk is er geen klimaatcrisis. Het klimaat is namelijk al sinds het ontstaan van de aarde aan verandering onderhevig. De mensheid pas zich aan het veranderende klimaat dit noemt men klimaatadaptatie. Wij Nederlanders zijn groot geworden door klimaatverandering denk hierbij aan de ontwikkeling van de Deltawerken. Wij Nederlanders passen ons al eeuwen aan om droge voeten te houden.

Nu gaat het morgen en overmorgen sneeuwen. Niks nieuws aan de horizon. Een Nederlandse bekende gezegde zegt het al: ”maart roert zijn staart maar april doet wat hij wil’.’