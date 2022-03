Column Frits Bosch: Baudet had gelijk, onze parlementariërs zijn oenen!

Jort Kelder had in zijn podcast advocaat en Rusland kenner Heleen Over de linden en prof Hans van Koningsbrugge, historicus en politiek specialist van Rusland, universiteit Groningen. Zij schroomden niet om politicus Thierry Baudet gelijk te geven toen hij zei dat het westen dit onheil over zichzelf heeft afgeroepen, met feiten erbij. Ze refereerden naar 2006 de Veiligheidsconferentie van München waar Putin gezegd heeft dat als Georgië en Oekraïne lid van de NAVO worden dit een brug te ver is, onaanvaardbaar, waarna vice president Dick Cheney zei “Drive that frontier to the east!”

Toen kwam de strijd om Georgië en het westen haalde de schouders op en voelde zich niet gewaarschuwd, terwijl Putin nota bene luid en duidelijk zei dat ook Oekraïne ook op de overname agenda staat. Hoe onvoorstelbaar stupide is het westen geweest in traditioneel wegkijken en eigen richting doorvoeren. En hiermee aller veiligheid in de waagschaal stellend! Een verzameling oenen.

Vervolgens het Associatieverdrag in 2014 met twee paragrafen waarin staat dat met de ondertekening daarvan, Oekraïne in de militaire veiligheidssfeer van de Europese Unie komt, lees: de NAVO. En het land gaat dus uit de militaire veiligheidssfeer van Rusland, zeer tegen het zere been van Rusland. Oekraïne gaat dan ook uit de invloedssfeer van Rusland. Raketten kunnen ook hier aan de zuidflank van Rusland geplaatst worden. Keer het eens om… zijn we de Cuba crisis in oktober 1962 vergeten?

Met Baudet’s afkeuring van het Associatieverdrag had hij het gelijk aan zijn zijde en Mark Rutte in zijn afkeuring van het door Baudet opgezette referendum niet. Betreurenswaardig dat Jort Kelder ‘vergat’ dit te vermelden. Ik kan me helaas niet herinneren dat zijn beste vriend ooit gelijk had, eerlijk gezegd. Hij is de grootste oen. Wat een schande!

Het had onze parlementariërs gesierd als ze Baudet de credits hadden gegeven voor zijn visie in plaats van hun eigen onwetendheid en onnozelheid ten toon te spreiden. Ze nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor hun stupiditeit. Wat een treurnis. Het westen heeft werkelijk alles verkeerd gedaan. We hebben het over onszelf afgeroepen. En dan die idiote Ursula von der Leyen!

Neemt niet weg dat Baudet Putin geen prachtkerel had moeten noemen als hij dat al gezegd heeft. Putin is een oorlogsmisdadiger.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.