Column Frits Bosch: China versus het Westen

De VS heeft relatief hoge groei en China moet alle zeilen bij zetten om 5% of meer groei te bewerkstelligen. Met huidige Covid plan met lock down van steden omdat vaccinatie niet werkt, wordt de economische groei verstoord. Xi Jinping komt besluiteloos over. Hij heeft eeuwige trouw gezworen aan Putin, maar vreest dat hij aan de kant is gaan staan van een loser. Xi Jinping heeft groei van 5% nodig om China gaande te houden maar heeft het westen daarbij nodig. Hij zit in een spagaat. Het westen economisch te vriend houden maar politiek haten, lukt dat? Wat mij betreft niet. China is een morbide fascistoïde land dat mensenrechten met voeten treedt en uit is op wereldheerschappij. Het westen heeft zich te lang laten misleiden gericht op geldverdienen.

China is onze op twee na grootste importland. Daar moeten we van loskomen. Die mogelijkheden zijn er nu nog. De Yuan is niet vrij verhandelbaar als US dollar en China zal de Renminbi gebruiken om economische groeien te genereren en zijn concurrentie positie te verbeteren. Wil je beleggen in een zwakke valuta of relatief sterk en vrij verhandelbare munt? Niet moeilijk over doen.

Dan nu over de VS: inflatie 7,9% (!), arbeidsmarkt vol bezet. De Fed verhoogt rente en voorziet een vrijwel nooit vertoonde steile opwaartse beweging in zeven trappen naar 2,75% om het inflatie monster in de doos te krijgen. Dat impliceert dat de rente boven de neutrale rente van 2,375% komt te liggen, hetgeen normaliter recessie betekent. De neutrale rente houdt in dat er geen economische stimulans of remming van uitgaat. De vraag is dus: gaat de Amerikaanse economie in 2023 in recessie? Dat zou ook slecht nieuws zijn voor Xi Jinping. Geen wonder dat hij diep moet nadenken. Maar ook voor Europa is dit ongunstig alwaar het monetaire niet economisch maar politiek gestuurd wordt door de ECB.

De Oekraïne oorlog brengt in het daglicht wat al lang woekerde. We zien razendsnel een deglobalisering. Dat houdt in daling van de wereldhandel, lagere economische groei. Blokvorming, invloedssferen, grens afbakening. Meer autocratie, minder democratie. Maar ook meer duidelijkheid wie je vrienden zijn en wie niet. In korte tijd zijn we in een andere wereld wakker geworden.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.