Column Paul Cliteur: De vaporisatie van de vrije burger

Het begrip “nepnieuws” of “desinformatie” is een verleidelijk maar gevaarlijk concept, waarmee overheden en andere machthebbers een vrije uitwisseling van informatie tussen burgers proberen te smoren. In tijden van corona (bedreiging voor de volksgezondheid) of oorlog (nu dus) is het gebruikt (en zal het verder worden gebruikt) om burgers slechts één kant van het verhaal te laten zien.

Wie de andere kant van het verhaal belicht wordt gecanceld, gedeplatformed of zelfs strafrechtelijk vervolgd. Bij Orwell heette dat “vaporized”. En wie waarschuwt tegen dit mechanisme van uitsluiting dat de grondslagen van een vrije samenleving dreigt te ondermijnen, wordt verweten in de ban te zijn van een “complottheorie”. Dus als het woord “desinformatie” valt of “complottheorie”, wees dan alert.

Dit zal, naar verwachting, de komende tijd ook worden ingezet in het kader van de informatieverstrekking over de situatie in de Oekraïne. Tot de sancties die de EU aan Rusland oplegt behoort ook dat de televisiezenders Russia Today (RT) en Sputnik moeten verdwijnen. Ook voor het internet zal dat gevolgen hebben:

“This also means internet providers are expected to take proactive steps to ensure content from RT and Sputnik does not appear on their platforms, EU official said.”

De vraag is waar dit naartoe gaat. Voor King’s College Cambridge gaf de specialist op het terrein van de internationale betrekkingen John Mearsheimer onlangs audiovisueel een lezing waarin hij de Amerikanen verantwoordelijk houdt voor de situatie in de Oekraïne op dit moment. Kan dat nog wel? Of is hij dan een “Poetin-apologeet”? En dient hij volgens de regels van de EU te worden gevaporiseerd?

De vaporisatie-voorstanders zijn in opmars en dat gaat betekenen dat Nederland straks een beetje op Rusland gaat lijken. De burgers hebben als enige bron van informatie hun politieke leider. Poetin in Rusland. Wij onze Mark. De rest is “desinformatie”.