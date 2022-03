Democratisch paradijs Oekraïne verbiedt 11 oppositiepartijen: inclusief partij met 43 zetels in parlement

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gebruik gemaakt van de oorlog met Rusland door maar liefst 11 partijen te verbieden. Eén van de partijen is Oppositie Platform – Voor Leven. Die club heeft 43 zetels in het Oekraïense parlement. Haar achterban zit in het oosten van het land.

Al tijden horen we dat Oekraïne een soort van democratisch paradijs is. Dit in tegenstelling tot Rusland, wat natuurlijk gerund wordt door een autoritair heerser. Dat laatste klopt, maar dat eerste is een regelrechte leugen. Oekraïne is namelijk niet alleen een door en door corrupt land, maar de ‘democratische’ regering verbiedt ook flink wat zenders, kranten, etc…

Dat was al erg genoeg, maar nu heeft Zelensky zelfs een paar politieke partijen verboden. Nou ja, een paar… Elf maar liefst. Ja, dat lees je goed. 11. Het gaat om Oppositie Platform – Voor Leven, Shariy Partij, Nashi, Oppositie Blok, Linkse Oppositie, Unie van Linkse Krachten, Staat, Progressieve Socialistische Partij van Oekraïne, Socialistische Partij van Oekraïne, Socialists, Volodymyr Saldo Blok.

Oppositie Platform – Voor Leven is een serieuze speler in de Oekraïense politiek. De partij wordt door haar tegenstanders “pro-Russisch” genoemd, hoewel ze de Russische inval fel veroordeeld heeft. Haar achterban woont in het oosten van het land, waar natuurlijk veel ‘etnisch Russische’ Oekraïeners wonen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Deze partij is eurosceptisch wat natuurlijk inhoudt dat Rusland het helemaal geweldig zal vinden dat ze verboden is. Want in de EU geldt: democratie is hartstikke leuk, behalve als democratie minder, minder, minder Europa betekent. Dan is het opeens hartstikke fout en moeten we er zo snel mogelijk vanaf.

Oh, overigens heeft de Oekraïense veiligheidsdienst de afgelopen dagen ook keihard overheidskritische journalisten en bloggers gearresteerd. Gisteren moest Yuri Tkachev er nog aan geloven in de stad Odessa. Vreemd genoeg lezen we daar ook niets over in het Westen.