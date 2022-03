Elon Musk lacht alle Deug-kneusjes uit om Woke en Oekraïne-vlaggetjes: “I support the… current thing!”

Tesla- en Space X-baas Elon Musk heeft weer een controverse veroorzaakt op Twitter door al die Deug-kneuzen die Oekraïne en/of Woke-vlaggetjes in hun profielen te zetten keihard uit te lachen. Maar hij kan ook op veel steun rekenen. Want op het moment van schrijven was de Twitter-post al bijna 100.000 keer geliket, en 13.000 keer geretweet.

Het moge duidelijk zijn: Elon Musk heeft zijn buik ook vol van al dat Deugen over Oekraïne. Kijk maar naar dit veelzeggende plaatje dat hij vandaag op Twitter zette:

Wat je daar ziet is een afbeelding van een Woke-figuurtje (ze gebruiken altijd dit ontwerp daarvoor) en vervolgens allerlei vlaggen op de achtergrond, en eentje op de voorgrond. Die achtergrond zijn de regenboogvlag van de LHBTIQRKDJSKWE-gemeenschap, een Transgendervlag, en zo ga zo maar door. Met andere woorden, vlaggen van alle linkse Woke-hobby’s.

De vlag op de voorgrond is, natuurlijk, de Oekraïense vlag. Want zoals Musk heel duidelijk maakt: met een Oekraïense vlag is het huidige Deugen. Zo laat je zien dat je beter bent dan anderen, dan je ethisch bent, dat je deugt.

Welke principes deze mensen steunen? “I Support … The Current Thing.” Oftewel: “Ik steun… het huidige ding!”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo is het maar net. En het grappigste van alles? Vervolgens kwam hij ook nog even met deze tweet waarin hij het Deugen van Netflix belachelijk maakt: