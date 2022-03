Elon Musk verdedigt ‘wappie’ Russell Brand: ‘Hij is rationeler dan de media die hem aanvallen’

De komiek Russell Brand ligt tegenwoordig hard onder vuur van de mainstream media (en politici). De reden? Hij prikt door de officiële verhalen heen over de coronapandemie… en nu durft hij ook vraagtekens te zetten bij de oorlog in Oekraïne. Maar Brand kan rekenen op steun van een invloedrijke man. Elon Musk heeft het namelijk voor hem opgenomen.

Elon Musk begint onderhand steeds meer een truth-teller te worden; een man die bereid is Deugers tegen zich in het harnas te jagen door – niet schrikken – de waarheid te vertellen. Zo ook nu. Want de media hebben de aanval geopend op de komiek en acteur Russell Brand. Brand is links en was daarom tot een jaar of misschien twee geleden een absolute favoriet van de msm. Maar nu niet meer. Hij zet namelijk vraagtekens bij zowel het officiële verhaal over de coronapandemie als over de oorlog in Irak. En dus publiceren mainstream-outlets nu verhalen waarin ze hem kapot proberen te maken.

Elon Musk neemt het op voor Brand

Gelukkig voor Brand is er een man die het voor hem opneemt en die wel klaar is met dit soort laaghartige aanvallen van de msm: Elon Musk. “Met zoveel mainstream media bedrijven die zeggen dat Russell Brand gek/gevaarlijk is, ben ik maar een paar van zijn video’s gaan kijken. Ironisch genoeg lijkt hij gebalanceerder en rationeler dan de mensen die hem veroordelen!” schrijft de Tesla-baas op Twitter.

“Het groepsdenken onder grote mediabedrijven is [daarentegen] zorgwekkender. Er zouden vaker dissidente stemmen te horen moeten zijn.”

With so many mainstream media companies saying @rustyrockets is crazy/dangerous, I watched some of his videos. Ironically, he seemed more balanced & insightful than those condemning him! The groupthink among major media companies is more troubling. There should be more dissent. — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2022

Russell Brand heeft een populair YouTube-kanaal, maar ik volg hem liever op Rumble, omdat die videowebsite daadwerkelijk staat voor de vrijheid van meningsuiting. Dat zie je tegenwoordig nergens meer. Tenminste, niet bij Big Tech.

En ja, Elon Musk heeft 100 procent gelijk over Russell Brand: als er iemand rationeel overkomt, dan is het de komiek. Dit in tegenstelling tot zijn vijanden van de mainstream media die alleen maar de Russofobe, corona-paniekerige talking points van de overheid herhalen.