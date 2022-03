Filmpje! Poetin in videoboodschap aan Westerse burgers: ‘Jullie problemen zijn veroorzaakt door jullie overheid, niet door Rusland’

In een videotoespraak heeft de Russische president Vladimir Poetin zich direct gericht aan Westerse burgers. Hun leiders, zei Poetin, willen hen ervan overtuigen dat hun problemen veroorzaakt worden door Rusland. Niets is minder waar. Die problemen bestaan al jaren en worden met de dag erger, niet door wat Poetin doet of niet doet, maar door bewust beleid van Westerse leiders zelf. Het zijn opmerkelijke teksten omdat Poetin zich voor het eerst écht op Westerse burgers lijkt te richten.

“Ik wil dat de gewone mensen in het Westen mij ook horen,” aldus de Russische president Vladimir Poetin in een videoboodschap vandaag. “Zij proberen jullie ervan te overtuigen dat alle problemen die jullie nu hebben door vijandelijkheden van Rusland komen. Dat júllie moeten betalen om tegen de zogenaamde Russische dreiging te vechten. Dat is een leugen.”

“De waarheid is,” ging Poetin verder, “dat de huidige problemen waar miljoenen Westerlingen mee geconfronteerd worden, het resultaat zijn van vele jaren van bewust beleid van de Westerse leiders. Van de Westerse staten, hun fouten, hun ambities. Deze mensen denken helemaal niet eens na over de vraag hoe ze het leven van hun eigen burgers kunnen verbeteren. Ze zijn alleen maar geobsedeerd met hun inkomen, met hun eigen winsten, met hun eigen belangen.”

“Wij hebben data van internationale organisaties die aantonen dat sociale problemen, zelfs in de leidende Westerse landen, verergerd zijn de afgelopen jaren.”

De visie van het Westen

Natuurlijk zullen Westerse leiders zich hiertegen verweren door te stellen dat die ‘problemen’ de afgelopen jaren veroorzaakt zijn door de coronacrisis. En, zullen zij ook zeggen, Poetin probeert dat nu aan te grijpen om intern voor onrust te zorgen in het Westen. Daarnaast zullen zij zeggen dat de maatregelen die nu genomen worden tegen Rusland en die voor hoge prijzen (energie) zorgen noodzakelijk zijn om Russische agressie te stoppen.

Daarnaast zijn er natuurlijk critici die Poetin er even fijntjes op wijzen dat, als hij het over ‘problemen’ heeft, dat hij dan ook even moet kijken naar hoe mensen nu leven in de steden die onlangs zijn binnengevallen door het Russische leger. Die situatie is er natuurlijk bepaald niet beter op geworden de afgelopen weken.

Af van de US Dollar

Overigens had Poetin ook het één ander te zeggen over de sancties die Rusland opgelegd heeft gekregen. Die zijn in zijn ogen volkomen illegaal – zeker wat betreft de reserves van de Russische Centrale Bank die zomaar even “bevroren” zijn. Deze acties zorgen ervoor, aldus Poetin, dat er niet alleen een economische crisis op ons afkomt, maar ook dat een groot deel van de wereld het vertrouwen in de US Dollar kwijt is.

“Iedereen weet nu dat bezittingen” (van landen die het Westen niet goed gezind zijn) “zomaar gestolen kunnen worden,” aldus Poetin over het bevriezen van die reserves (en natuurlijk over het confisqueren van bezittingen van Russen in het buitenland). Het gevolg hiervan zal zijn dat regeringen “hun fondsen gaan stoppen in ruwe materialen zoals land en voedsel en goud.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het moge duidelijk zijn dat Poetin een diametraal tegengestelde positie inneemt ten opzichte van het standpunt van Europese en Amerikaanse leiders… en dat hij niet van zins lijkt een stapje terug te doen. Dit gaat uitmonden in een harde confrontatie tussen Oost en West… waarvan het resultaat vrijwel zeker is dat het Oosten samen een blok gaat vormen – militair, cultuur, politiek én economisch – en het Westen ook.