Filmpje! Seniele leider van een kernmacht denkt dat Poetin Rusland is aangevallen

Dat Joe Biden dement is wisten we al langer. Maar de seniele ouwe gek maakt het nu wel héél bont. Tijdens een interview zei hij zich er namelijk ontzettend over te verbazen dat Vladimir Poetin Rusland is aangevallen.

“Dit is niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog,” voegde de ontoerekeningsvatbare, incompetente hoogbejaarde mafketel daar aan toe.

Je denkt dat dit een grap is, maar nee, het is echt waar:

Eerder verwarde Biden al Oekraïne en Iran met elkaar. Dat deed hij tijdens de belangrijkste toespraak van het jaar voor een Amerikaanse president, de State of the Union.

Biden is werkelijk dement. Deze man zou niet eens aan het hoofd moeten staan van een hobbyvereniging, laat staan van ‘het machtigste land op aarde.’

Je zou willen dat bovenstaande een bewuste provocatie was. Gewoon even lekker polariseren enzo. Polemiek, hartstikke leuk.

Maar dat is het niet. Het is werkelijk, letterlijk, écht waar allemaal.