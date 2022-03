FVD is niet bij emo-speech Zelensky in Tweede Kamer: ‘Belachelijk hem te zien als een heilige’

Forum voor Democratie is donderdag niet bij de virtuele toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de Tweede Kamer. De partij vindt het namelijk ongehoord dat een buitenlands staatshoofd ons parlement toespreekt en op zo’n manier probeert te beïnvloeden. En trouwens, stellen Thierry Baudet en de zijnen in een statement, het is ook nog eens volstrekt belachelijk Zelensky te behandelen als een halve of hele “heilige.”

Er wordt in de Tweede Kamer deze week weer een fantastische Deug-theatershow gehouden. Want Volodymyr Zelensky mag virtueel langskomen om een speech te geven. Oh ja, hij gaat ons natuurlijk weer de schuld geven van zijn problemen, gaat oproepen om Rusland te ruïneren en hem heel veel wapens te leveren, en daarna krijgt hij dan een staande ovatie.

Gelukkig is er een partij die niet meedoet met deze gekte. Dat is, hoe kan het ook anders, Forum voor Democratie. Die partij laat namelijk weten op Twitter dat ze niet bij de ‘toespraak’ zal zijn omdat ze totaal geen zin heeft in dit soort spelletjes en openlijke emo-manipulatie:

Geen buitenlandse staatshoofden in de Kamer

“De geplande toespraak van Zelensky in de plenaire zaal van de Tweede Kamer vormt een resolute breuk met een democratische traditie van meer dan 170 jaar,” aldus FVD. “Nooit eerder in de geschiedenis van onze democratie sprak een buitenlands staatshoofd in de Tweede Kamer.”

Dat is natuurlijk ook niet zo gek. De besluitingvorming in het parlement dient geheel onafhankelijk tot stand te komen. Buitenlandse belangen horen daar geen rol in te spelen.

Daarnaast, stelt FVD, is in tijden van oorlog de waarheid altijd het eerste slachtoffer. “Te midden van ‘de mis der oorlog’ is het ontzettend lastig om propaganda te onderscheiden van nuchtere feiten. Niet zelden bleken de afgelopen jaren claims, beschuldigingen of heldenverhalen uit conflictgebieden bij nader inzien heel anders te liggen dan eerst werd gedacht.”

De Tweede Kamer, gaat de statement verder, “zou er in elk geval toch naar moeten streven om een plek te zijn waarin met rust en distantie, op basis van hoor en wederhoor, wordt gekeken naar situaties in Nederland en in de rest van de wereld. Hierbij hoort slechts één belang centraal te staan: het Nederlandse.”

Natuurlijk is dat precies het tegengestelde van wat ze morgen van plan zijn. Dat wordt gewoon emo-porno, een manipulatie-show pur sang, en daarna gaan alle partijen roepen dat het heel erg is en dat Nederland “meer moet doen,” terwijl dat werkelijk geen enkel nationaal belang dient.

Heilige Zelensky

Daarnaast wil FVD ook wel even kwijt dat het volstrekt bezopen is om Zelensky te zien “als een halve heilige. Onlangs verbood hij elf (!) politieke partijen, waaronder de grootste oppositiepartij van het land. Kritische tv-zenders zijn al geruime tijd verboden, terwijl de overgebleven tv-stations sinds kort verplicht zijn 24 uur per dag propaganda uit te zenden.”

Dat is allemaal al erg genoeg, maar wacht, FVD komt met nog meer onwelkome informatie over Zelensky. “Hij neemt deel aan uiterst dubieuze financiële constructies zoals via de Panama Papers naar buiten is gekomen. Met nazisymbolen poseert een deel van zijn leger in dikwijls zeer onverkwikkelijke poses. En onlangs lekten via social media ook de meest afschrikwekkende daden van geweld richting – naar het zich laat aanzien – hulpeloze Russische krijgsgevangen door – hoogstwaarschijnlijk – Oekraïense troepen uit.”

“Dit alles maakt een videotoespraak in ons parlement op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk,” aldus FVD volkomen terecht.

Maar ja, ongetwijfeld zal de partij hier weer hard voor worden aangepakt door het totaal gestoorde partijkartel dat besloten heeft om via Oekraïne een gewapende strijd te voeren tegen Rusland. Want dat land moet blijkbaar op haar knieën gedwongen worden – of anders zien ze hun kant nu schoon om a) de wereld te verdelen in Oceanië en Eurazië zoals in het boek 1984 van George Orwell, en b) de Rusland-crisis te gebruiken om de hele energiesector op zijn kop te zetten.

Wat er gebeurt is dat ze nu hopen dat Zelensky een openlijke emo-speech geeft, dat alle Deugers kunnen pronken dat ze echt deugen, en dat onze regering vervolgens onze nationale belangen te grabbel gooit – en dat wij dat accepteren, want Emoties. Laten wij daar inderdaad vooral niet aan meedoen.

Overigens verwacht ik dat, hoewel het statement op Twitter op veel steun kan rekenen van FVD-kiezers, er ook FVD’ers zijn die hier niet blij mee zijn. Met name de oudere generatie zal er moeite mee hebben. Daar zou ik in ieder geval rekening mee houden.