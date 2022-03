Het Westen laat het ‘vrije en democratische’ masker vallen: financiële oorlog is gericht tegen Russische búrgers

Op Twitter heb ik een draadje geplaatst dat voor redelijk wat repliek zorgt, dus ik dacht: ik zet het hier ook even op de site. Het gaat namelijk om de volstrekt wanstaltige manier waarop het Westen gewone Russische burgers momenteel behandelt. Er vindt nu ongekende discriminatie plaats, en de “financiële oorlog” van het Westen is niet alleen gericht tegen dictator Poetin, maar tegen het Russische volk. Dat is onethisch, immoreel, en ranzig.

De hetze tegen alles dat Russisch is gaat steeds verder. Vandaag is bekend geworden dat het Internationaal Paralympisch Comité atleten uit Rusland niet toestaat mee te doen aan de Paralympische Spelen in Beijing. Gehandicapte Russische sporters mogen niet meedoen. Ze hebben hier jaren voor getraind, keihard voor gewerkt, zijn hun handicap te boven gekomen… maar mogen niet meedoen. Niet om iets wat zij doen, maar om iets wat hun overheid doet; en dan niet een democratisch gekozen overheid in een vrij land, maar een autocratische overheid, om niet te zeggen een dictatuur.

Zoals ik op Twitter schrijf is dit volstrekt belachelijk. We gaan werkelijk een heel enge kant op. Gewone Russen worden wanstaltig behandeld door het Westen. Wat we nu voor onze ogen zien gebeuren is systematische discriminatie – en met name linkse gekkies staan het allemaal toe te juichen.

Weg eigendomsrecht

En het wordt nog veel erger hoor. Want Westerse overheden hebben ook besloten om massaal de bezittingen af te nemen van Russen. De zogenaamde “oligarchen” hebben blijkbaar in het Westen geen eigendomsrecht meer. Tot voor kort had geen enkele overheid een probleem met ze, maar zijn ze vogelvrij verklaard. Het zullen ongetwijfeld keiharde, vreselijke figuren zijn die letterlijk en figuurlijk over lijken gaan (net als hun collega’s uit het Westen, trouwens), maar ook zij hebben réchten. Of hadden die tenminste.

Het eigendomsrecht bestaat niet meer voor Russen. Oh ja, maar het zijn “oligarchen!” Ja? Het zal. Ook die hadden tot een week geleden het eigendomsrecht. Maar nu niet meer? Het is moeilijk medelijden te hebben met dit soort mensen, maar het gaat om het principe. Rechten gelden voor iedereen, ja, zelfs voor rijke Russen.

De gewone Rus wordt gepakt

Ondertussen zie je ook dat Big Tech, Big Government en Big Business samenwerken om gewone Russische burgers financieel zo hard mogelijk te raken. Russische banken zijn uit SWIFT gegooid. Russen die naar de supermarkt gaan om wat eten te kopen kunnen niet meer afrekenen.

Deze mensen kunnen hun eten niet meer betalen. Ze kunnen niet meer gewoon leven. We hebben allemaal beelden gezien van die arme Russen die in paniek bij pinmachines staan. Of wat betreft die Russen die onlangs in de metro wilden stappen, dachten te kunnen betalen met Google en Apple Pay, maar ineens doorkregen dat alles gedeactiveerd was omdat Big Tech en Big Gov de handen ineen geslagen hadden?

Ik heb het niet over Poetin en zijn maffiose kliek, maar over de gewone Russische burger. Die het al lastig genoeg heeft.

Kankerpatiënten en katten

Hier is er nog zo eentje. OncoAlert heeft laten weten dat Russische doktoren niet langer kunnen “profiteren” van “internationale samenwerking.” Dit houdt dus in dat Russische kankerpatiënten het kind van de rekening worden. Je denkt misschien: ‘Dat kan toch niet zo zijn?!’ Jawel:

Zoals een arts uitlegt is dit natuurlijk funest, niet voor de Russische overheid, maar voor Russische patiënten.

Zelfs Russische kátten moeten eraan geloven. Nou heb ik niets met katten – hoe minder er van rondlopen op deze planeet hoe beter – maar hoe geschift is dit?

Dode Russische burgers zijn zelfs het haasje

Oh, en het gaat nog verder hoor. In Italië besloot een universiteit om een studie van Dostoevsky af te schaffen. Omdat die Russisch was. Hij is al tijden dood, maar zelfs hij moest het ontgelden. Als dit niet bewijst dat het niet om “steun aan Poetin” gaat maar om “Russisch zijn” weet ik het ook niet. Nou heeft de universiteit uiteindelijk besloten om toch door te gaan omdat er te veel woede was, maar het zegt alles dat ze denken dat ze dit kunnen doen.

Er wordt langzamerhand een totale discriminerende en financiële oorlog gevoerd, niet tegen het agressieve Russische regime, maar tegen Russische búrgers.

Principeloos

Ooit stonden wij in het Westen hierboven. Maar nu? Nu gedragen we ons als we deden tijdens de meest zwarte hoofdstukken in onze geschiedenis. En er zijn daadwerkelijk gewone Wésterse burgers die het gadeslaan en applaudisseren.

Jongens, wij ‘verlichte’ zielen zouden oorlogen voeren – dat geloofden en zeiden we – tegen óverheden, niet tegen bevolkingen. Dat we Russische burgers nu zo behandelen is echt wanstaltig en misselijkmakend.

Dat we het regime van Poetin aanpakken is logisch en terecht. Dat gebeurt in tijden van oorlog. Maar dat de gewone Rus het moet ontgelden is werkelijk volstrekt onacceptabel.

En weet je nog iets? De hele wereld ziet dit. De hele wereld ziet de hypocrisie. Wat denk je dat dit ons gaat kosten op de lange termijn?

Als je het dan nodig vindt om sancties in te voeren tegen Poetin, houdt het dan bij zijn overheid. Het kan en mag niet zo zijn dat de pijlen gericht worden op het Russische volk zelf. Dat onderscheid tussen volk en overheid is extreem belangrijk; zéker als het over een autocratie gaat. En nee, dat Rusland ook burgers treft in Oekraïne – door gecreëerde voedsel- en energietekorten en zelfs door bommen – is geen excuus. Wij zijn beter dan dat.

Of toch niet?