Hugo de Jonge onder vuur: ‘Zorgde persoonlijk voor contact tussen topambtenaar en Sywert van Lienden over mondkapjes’

Voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge is vandaag zwaar onder vuur komen te liggen. Uit onderzoek van De Volkskrant blijkt namelijk dat hij zich actief bemoeide met de mondkapjesdeal tussen de overheid en Sywert van Lienden. Hij ging er achteraan en vertelde een topambtenaar om contact op te nemen met Van Lienden. Eén van de redenen waarom het in zijn ogen goed was een deal te sluiten? Het was beter om Van Lienden te vriend te houden.

Middels een WOB-verzoek heeft De Volkskrant appverkeer bemachtigd tussen Hugo de Jonge en enkele (top-) ambtenaren. Volgens de krant laten de apps er geen misverstand over bestaan: De Jonge bemoeide zich actief met de beruchte mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. En dat, zegt de krant, is problematisch, niet in de laatste plaats omdat dit niet in zijn portefeuille viel.

Beter pissing out dan pissing in

Volgens de Volkskrant waren er bij het begin wat problemen. Het LCH leek niet geïnteresseerd te zijn in Van Liendens plannen. En dat vond De Jonge niet zo slim. Daarom contacteerde hij topambtenaar Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Eén van de redenen dat De Jonge dacht dat het slim was om een deal te sluiten met Van Lienden, als dat mogelijk was, was dat de man beter een vriend kon zijn dan een vijand.

“Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt,” aldus De Jonge in één app. Dat Amerikaanse citaat komt van de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson die critici er altijd bij probeerde te slepen. Abraham Lincoln deed dat ook altijd.

Opmerkelijk is dat de apps van De Jonge volgens de Volkskrant verstuurd werden op de dag dat Van Lienden publiekelijk afgaf op het kabinet en het ministerie. En steeds weer bleken zowel de ambtenaren als De Jonge daar bijzonder bevattelijk voor.

Overigens is het niet alleen opvallend dat De Jonge zich hier actief mee bemoeide omdat het buiten zijn portefeuille viel, maar ook omdat Van Lienden toen nog een (prominente) partijgenoot van hem was.