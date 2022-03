Internationaal bekende journalist Lara Logan gaat los op “leugens over de oorlog”: “Dit zijn echte nazi’s!”

De Zuid-Afrikaanse topjournalist Lara Logan is op de Amerikaanse tv even helemaal losgegaan op de oorlog in Rusland en Oekraïne. “Ik vertrouw helemaal niets van wat ik hoor en zie,” zei ze, “want ik heb nog nooit zoveel propaganda gezien.”

In het Westen horen we nu al weken dat de oorlog in Oekraïne helemaal niet gaat zoals Vladimir Poetin wil. Het Russische leger faalt enorm. Het lijkt nergens op. En de Russische troepen bereiken geen enkel belangrijk strategisch doel.

In een interview met Real America’s Voice veegde Lara Logan daar de vloer mee aan. “Ik geloof er niets van,” zei ze over de talking point dat Rusland grandioos faalt. Want, zei ze, ze pakken het gewoon anders aan dan bijvoorbeeld de NAVO in Irak. “Ze hebben Kiev eigenlijk links laten liggen en hebben zich vooral gericht op het veroveren van biolabs,” aldus Logan.

En dan nog wat, zei Logan. Hoe kan het dat er in het Westen weinig tot geen aandacht is voor het feit dat neo-nazi’s – letterlijk: nazi’s! – een enorme invloed hebben in het Oekraïense leger. “Het gaat niet om een klein groepje zoals het Witte Huis ons wil doen geloven,” zei Logan. Nee, deze mensen zijn in grote getallen aanwezig. “Kijk maar naar foto’s, ook van die zogenaamde heldhaftige Oekraïense vrouwen.” Steeds weer zie je “de zwarte zon van het occulte als embleem op hun uniform. Dat is letterlijk een oud embleem van de SS.”

Natuurlijk is er het Azov Bataljon dan ook nog, aldus Logan. Ook dat zijn pure nazi’s. En ja, alweer geldt dat deze nazi’s invloed hebben, daadwerkelijk de strijd leiden, en een invloedrijke rol spelen in Oekraïne zelf – zéker in de Oekraïense krijgsmacht. “Wij willen dit niet toegeven, maar dit is waarom de Krim voor onafhankelijkheid stemde en zich bij Rusland wilde voegen.”

Harde uitspraken, maar er is inderdaad niet aan te ontkomen dat neo-nazi’s serieus meestrijden in het Oekraïense leger. Niet alleen nu, maar al jaren en jaren en jaren. Zelfs de Oekraïense ambassadeur in Duitsland, Andriy Melnink, erkent dat dit zo is. Maar, zegt hij, dat moeten we niet hardop zeggen omdat we het imago van zijn land daarmee ondermijnen!