Is Poetin de agressieve initiator of is hij HET DOELWIT?

Nu de oorlog van Rusland tegen Oekraïne een week of drie duurt moeten we ons een vraag stellen: is Vladimir Poetin de initiator – wat hij zelf denkt – of is hij het doelwit? Wat ik daarmee bedoel? Is hij degene die op geheel eigen houtje besloot om ten strijde te trekken tegen Oekraïne… of heeft men hem uitgedaagd en in een val gelokt?

Als je kijkt naar hoe de oorlog gaat kun je alleen maar concluderen dat de Russen hun strategische doelen langzaam maar zeker bereiken. Ze doen er ongetwijfeld langer over dan oorspronkelijk gepland, maar wat ze willen gebeurt wel degelijk. Stapje voor stapje voor stapje. Lees deze heldere uitleg maar van expert Bill Roggio. De verovering gaat stug door. De idee dat de Oekraïeners aan “de winnende hand” zijn, wat Volodymyr Zelensky gisteren zei, is je reinste flauwekul.

Liberale hegemonie

Toch moet er iets anders gezegd worden over deze strijd. Want we moeten eens kijken naar het perspectief van het Westen. Dus van de EU en de VS. Of: de NAVO.

Rusland waarschuwde het Westen steeds weer dat een opname van Oekraïne in de NAVO tot oorlog zou leiden. Het land kon dat niet accepteren. Realistische experts qua buitenlands beleid waarschuwden daar dan ook al jaren voor. Oekraïne is zowel geopolitiek, strategisch, cultureel áls religieus en historisch veel te belangrijk voor Rusland. Een Oekraïne dat zich definitief tegen de Russen keert en het Westen omarmt – cultureel, economisch, én militair – was en is onacceptabel voor Moskou.

Toch zette het Westen de push voor Oekraïne-lidmaatschap van de NAVO én de EU door. Sterker nog, NAVO-baas Jens Stoltenberg zei vorig jaar nog dat Oekraïne op termijn gewoon lid zou worden, dat Rusland daar geen veto over zou krijgen, en dat Moskou maar moet accepteren dat de wereld veranderd is; dat er geen machtspolitieke spelletjes met invloedssferen geaccepteerd worden. Nee, liberale hegemonie is nu leidend.

Liberale hegemonie is het idee dat de hele wereld uiteindelijk als het Westen wordt. Dat liberalisme wordt wereldwijd verspreid. Autoritaire leiders worden afgezet. Het is onontkoombaar. Deze ideologie is leidend in Westerse kringen en het is één van de belangrijkste redenen waarom ze zo hard doorgaan met het uitbreiden van de NAVO en de EU.

Oorlog

Natuurlijk wist het westen dat deze push naar het oosten tot oorlog zou leiden. Jaren geleden zeiden de Amerikaanse senators John McCain en Lindsay Graham dat zélf toen ze op bezoek waren in Oekraïne. Kijk en luister maar:

Als je daar rustig naar kijkt en luistert kun je alleen maar concluderen dat de Amerikanen dus al jaren (deze clip komt uit 2016) bezig waren met het opzetten van een oorlog in Oekraïne. Dat land wilden ze gebruiken als een proxy. Dit is waarom Oekraïne de afgelopen jaren zwaar bewapend is én waarom die bewapening ook nu razendsnel doorgaat. Het aantal wapens dat het Westen naar Oekraïne verscheept is ongelooflijk. We hebben in Europa zoiets al bijna 100 jaar niet meer gezien.

Is het doel dan om Rusland te verslaan? Nee. De kans dat Oekraïne Rusland militair echt kan verslaan is nihil. Zelfs met Westerse hulp gaat dat niet lukken. Daarvoor zou de NAVO troepen moeten sturen. Maar is het bondgenootschap natuurlijk helemaal niet van plan, want dat zou de Derde Wereldoorlog veroorzaken.

Westerse strategie

Wat de strategie van het Westen dan wel is? Nou, ze willen Oekraïne gebruiken als proxy. Het land wordt bewapend en versterkt. Vervolgens valt Vladimir Poetin binnen. Op dat moment worden er historisch harde sancties aangekondigd die de Russische economie totaal slopen én de wapenleveranties aan Oekraïne worden nóg groter.

Het doel hiervan is niet dat Oekraïne Rusland daadwerkelijk militair verslaat, maar dat de Oekraïeners Rusland langzaam laten doodbloeden. Dat verzin ík niet; het is letterlijk wat Hillary Clinton afgelopen week zei over de Amerikaanse strategie. Daarbij vergeleek ze de situatie in Oekraïne met die in Afghanistan in de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen bewapenden Westerse landen Afghaanse ‘strijders.’ Het gevolg was dat de Russen duizenden en nog eens duizenden soldaten verloren in een jarenlange strijd die niet te winnen was… en dat de Sovjet economie totaal geruïneerd werd.

Hillary Clinton suggested funding in Ukraine an insurgency like 1980s Afghanistan – when the U.S. infamously helped create the mujahideen predecessors to Al Qaeda. She says “it is the model that people are now looking toward.” pic.twitter.com/NxwA1MHwkb — BreakThrough News (@BTnewsroom) March 6, 2022

“Dit is het model waar mensen nu naar kijken,” aldus Clinton.

Paleiscoup of kleurenrevolutie

Dan denk je dus bij jezelf: waarom zouden ze dit doen? Je verzwakt Rusland dan. Oké, leuk. Maar wat dan?

Nou, dan kom je dus uit bij een ander deel van het Grote Westerse Plan: Vladimir Poetin op straat gooien. In Amerika wordt er nu hardop gesproken over “regime change” in Rusland. Dit kan volgens de Amerikanen op twee manieren gebeuren:

Een paleiscoup. Dit houdt in dat mensen die nu dichtbij de macht staan een coup plegen, Poetin arresteren (of erger), de macht overnemen, en het vervolgens op een akkoordje gooien met het Westen. Een kleurenrevolutie. In de ogen van de VS en de EU is dit waarschijnlijk het ‘mooiste’ scenario. Het houdt in: grote demonstraties van gewone Russen. Iedereen de straat op. Een gewelddadige reactie van de autoriteiten. De spanningen lopen verder en verder op… tot het volk de macht gewoon grijpt en de hele Poetin-kliek het land uit jaagt.

Dit is het punt waarop we weer terug moeten komen bij “liberale hegemonie.” De Amerikanen en Europeanen denken namelijk dat áls zo’n kleurenrevolutie uitbreekt dat Russen dan heel blij en positief kiezen voor een liberale maatschappij, net zoals in het Westen. Progressief. Pro-EU. Pro-NAVO. Pro-Woke. Pro-openmarkten. Pro-alles waar het Westen tegenwoordig voor staat. Want, denken Westerlingen, als je mensen “de kans” geeft worden ze precies zoals wij!

Het probleem

Natuurlijk is er één klein probleem: Rusland heeft helemaal geen progressief-liberale traditie. Het is een heel ander land, een heel ander volk, met een heel andere geschiedenis en heel andere normen en waarden. De kans dat Russen overgaan op een “liberale democratie” is in de ogen van Realisten als mijzelf ongeveer nihil.

Wat er dan wel gaat gebeuren als de strategie van het Westen werkt?* Nou, gezien de geschiedenis – zie het Midden-Oosten bijvoorbeeld – is de kans het grootst dat er gewoon een nieuwe strongman aan de macht komt. De Russische economie wordt nu zo ongelooflijk gesloopt dat mensen waarschijnlijk niet minder, maar méér extreem worden. En raad eens welke partijen er daar klaar staan om daar dankbaar gebruik van te maken?

De neo-fascisten én de ouderwetse communisten. Jawel, het is dus mogelijk dat je door Rusland in chaos te storten uiteindelijk eindigt met een ronduit fascistische staat óf een nieuwe Sovjet-Unie geleid door communisten die denken dat Stalin de beste leider ooit was.

Poetin als doelwit

Hoe dan ook, Westerse leiders houden dus totaal geen rekening met die mogelijkheid. Zij zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk dat ze er zéker van zijn dat het eindresultaat “positief” zal zijn.

En dat is waarom deze situatie ontstaan is. Dát is waarom het Westen in onderhandelingen en gesprekken met Rusland geen stap terug deed. Dát is waarom de Russen totaal genegeerd werden toen ze zeiden dat een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne een oorlog zou ontketenen… en dát is waarom niemand ook maar iets deed toen de Russen hun troepen opbouwden bij de grens met Oekraïne.

Zoals de Amerikaanse radioshow-presentator Steve Deace al een paar keer heeft uitgelegd in zijn show is vanuit het Westen bekeken, Poetin dus niet (alleen) de initiator van dit conflict, maar het doelwit. Natuurlijk is hij de agressor, hij is degene die het besluit uiteindelijk nam. Maar het Westen heeft de situatie willens en wetens gecreëerd waarin de Russische leider dit (vrijwel zeker) zou doen.

Slechte of goede strategie?

Tenslotte moeten we ons natuurlijk de vraag stellen: is het strategisch een fout of een fantastisch idee vanuit het perspectief van de NAVO? Nou, dat hangt allemaal af van het resultaat. Het is heel koelbloedig om een land als Oekraïne als proxy te gebruiken, maar het kan wel degelijk effectief zijn. Misschien dat de bewapening inderdaad het resultaat heeft dat Rusland langzaam doodbloedt, dat de Russische economie totaal verzwakt wordt, en dat de Russen militair zo diep in de problemen komen, dat ze elders in de wereld niets meer kunnen doen (Syrië, Iran).

En ja, als er dan vervolgens een paleiscoup plaatsvindt of een kleurrevolutie die Rusland opeens verandert in een liberale democratie, nou, dan heeft het precies zo uitgepakt als het Westen wilde. En dan was het dus een meesterlijke strategie. Koelbloedig. Hypocriet. Maar meesterlijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Mijn angst? Ik geloof er niets van dat dit inderdaad zo zal gebeuren. Áls Poetin de macht verliest, dan wordt hij vrijwel zeker vervangen door iemand die nog harder is – en door iemand die vervolgens heel dicht gaat aanschurken tegen China.

*Overigens is dat sowieso nog maar zeer de vraag natuurlijk. Poetin kan dit óók gewoon overleven en intern uiteindelijk sterker staan dan ooit.