Knettergekke Joe Biden onder vuur: ‘Hij dreigt een slagveld te maken van Europa’

Goed nieuws! De hele wereld heeft eindelijk in de gaten dat de president van Amerika een levensgevaarlijke (en demente) gek is. Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk zo ver.

Toen Donald Trump de verkiezingen verloor van Joe Biden wist je: dit zou betekenen dat de neoconservatieven én de neoliberalen aan de macht zouden komen, wat natuurlijk resulteert in allerlei oorlogen. En ja hoor, het is zover. Rusland is bewust net zo lang gepest en geduwd tot het de grens overging in Oekraïne et voilà: de enge haviken hebben hun oorlog te pakken waar ze al zo lang op hoopten.

Hoewel dat natuurlijk het plan was is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit hardop gezegd wordt. Helaas voor de haviken is Joe Biden half-dement. En dus zegt hij het gedeelte dat je voor je moet houden wél hardop. Want ja, hij zei onlangs in Polen dat Poetin “een man is die niet aan de macht mag blijven.”

Met andere woorden, Amerika wil regime change in Rusland. Dat was al die tijd al het doel omdat Poetin zich verzet tegen de liberale hegemonie. Maar als je dat hardop zegt weet je dat Poetin er al het mogelijke aan zal doen om dat te voorkomen. En trouwens, hoewel het Westen d man haat en hoewel de verkiezingen in Rusland gefikst zijn twijfelt werkelijk niemand eraan dat de meerderheid van de Russen hem steunt. Die jaag je met dit soort opmerkingen dus ook tegen je in het harnas.

Het gevolg van die uitspraken is dat er nu ook artikelen verschijnen in mainstream-outlets als De Telegraaf waarin Amerika ervan beschuldigd wordt een oorlog uit te lokken in Europa.

Die harde woorden, daar zal Europa volgens de Belgische politicoloog David Criekemans de prijs voor moeten betalen: „Men dreigt op die manier van Europa een slagveld te maken.”

“Tijdens zijn hele speech herframede hij de Oekraïneoorlog naar een Koude Oorlog 2.0. Hij sprak over een intergenerationele strijd die lang zal duren en waarbij iedereen zal moeten inboeten. Na het horen van de speech kan je jezelf de vraag stellen of hij de zoektocht naar een oplossing dan heeft opgegeven,” aldus Criekemans.

Nou, dat vraag ik me natuurlijk helemaal niet af. Amerika heeft overduidelijk de bedoeling om een oorlog uit te lokken met Rusland. Een grootschalige oorlog. Ze denken in Washington: “Die wordt toch uitgevochten op het Europese continent, dus wij zullen er relatief weinig last van hebben.” Net zoals dat met de oorlogen in het Midden-Oosten het geval was. Misschien dat ze wat vluchtelingen moeten accepteren, maar dat is het dan wel.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is tijd voor Europa om het heft in eigen hand te nemen en die gestoorde Amerikanen te vertellen dat ze moeten opzouten. Bedankt voor de bescherming na de Tweede Wereldoorlog, maar tegenwoordig is jullie buitenlandse politiek eerder een probleem voor ons dan een oplossing. Als jullie zo graag oorlog willen moeten jullie die maar lekker uitvechten op je eigen continent.