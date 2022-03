Kuipers waarschuwt alvast voor maatregelen tegen toekomstige variant: “Ik ben bang van wel”

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers waarschuwt dat er weer nieuwe maatregelen genomen kunnen worden tegen de verspreiding van corona als het later dit jaar “een nieuwe opvlamming” plaatsvindt. “Stel dat er een nieuwe variant komt die ziekmakender is,” aldus Kuipers bij Op1 gisteravond. “Dan kan het zijn dat je toch nog weer genoodzaakt bent op een bepaald moment om maatregelen te nemen.”

Gisteravond kwam minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) langs bij Op1 om te vertellen over de huidige stand van zaken met betrekking tot corona… en over mogelijke toekomstige scenario’s. Als kijkers dachten dat hij zou zeggen dat het probleem er op zat, dat corona achter ons ligt, kwamen ze bedrogen uit.

Want, zei Kuipers, het is zeer wel mogelijk dat er straks toch weer maatregelen genomen moeten worden, “in de horeca of op je werk.” Denk daarbij, ging hij verder, “bijvoorbeeld toch weer aan een deel thuiswerken. Aan het ter beschikking stellen als werkgever van zelftesten. Het zorgen dragen van een goede ventilatie op school.”

Een opvlamming?

Daarop vroeg Charles Groenhuijsen – presentator – of het “denkbaar is dat bij een opvlamming” van het coronavirus “dat nog een keer de horeca dicht gaat, dat nog een keer de scholen dicht gaan, dat we nog een keer verplicht thuis moeten werken?”

“Ik ben bang van wel,” antwoordde Kuipers daar op. “Met de huidige variant waarbij vaccinatie redelijk tegen ernstige ziekte beschermt” (wat? Dat was toch héél erg beschermend?!) “en eerder doorgemaakte infectie dat dat ook, en waar het de meeste mensen niet meer dan de bovenste luchtwegklachten [geeft], hoeft dat niet.”

“Stel dat er op enige moment toch weer een nieuwe variant komt die ziekmakender is en waar je met de eerder opgebouwde immuniteit minder [goed] tegen ernstige ziekte beschermd bent, dan kan het zijn dat je toch nog weer genoodzaakt bent om op een bepaald moment maatregelen te nemen.”

Kortom, hoewel het erop lijkt dat de coronacrisis achter ons ligt is dat allerminst het geval. Als ze verklaren dat er aan het einde van dit jaar een “nieuwe gevaarlijke variant” is dan begint het allemaal weer van begin af aan.