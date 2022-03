Ongelooflijk! Checo Perez pakte als eerste Mexicaan ooit Pole Position – Lewis Hamilton 16e

Het was gisteravond een geweldige kwalificatie voor, nou ja, eigenlijk voor iedereen behalve voor twee teams: McLaren en Mercedes. Want McLaren viel net buiten de top 10. Maar bij Mercedes haalde zelfs maar één wagen het verder dan de eerste kwalificatieronde: voor Lewis Hamilton was het na de eerste ronde al game over. Hij werd namelijk slechts zestiende. Zestiende! Natuurlijk was er feest voor Sergio Perez, die ook wel Checo genoemd wordt. De Red Bull coureur pakte namelijk voor het eerst pole position, vlak voor Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Wat was het een feest gisteravond, zeker na de vreselijke uitslag van vorige week. Toen vielen Max Verstappen en Sergio Perez van Red Bull allebei uit met benzineproblemen. En dus zaten heel Nederland en Mexico te huilen voor de tv.

Dit keer was anders. Want hoewel Max tegenviel met een vierde kwalificatieplek was het wel degelijk een mooie avond voor zijn team. Sergio ‘Checo’ Perez pakte namelijk voor het eerst in zijn carrière Pole Position. En niet alleen was het de eerste keer dat hij hij dat deed, het was zelfs voor het eerst dat een Mexicaan in het algemeen zo’n geweldige prestatie neerzette.

Bij Max ging niet alles helemaal goed in de derde kwalificatie. “Dat was raar, wat er gebeurde in Q3,” zei Max dan ook over de boardradio. “Nou ja, we zullen het morgen zien.” Dat is dus vandaag, en hij doelt daarmee tijdens de race.

P4 for Max Verstappen in qualifying, but he's already got his focus on the race 👀#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/dWix7quT9R — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

De nummers twee en drie van de kwalificatie waren Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari, de nummers één en twee van de Grand Prix van vorige week. Deze week maken zij dus ook weer goede kans om een topresultaat neer te zetten, hoewel de hoop is bij Red Bull dat ze het gat nu gedicht hebben.

Om even te bewijzen dat hij echt een andere coureur is dan He Who Shall Not Be Named in dit deel van het artikel reageerde Leclerc als een echte gentleman. “Ahh, zo dichtbij!” schreef hij op Twitter. “Maar wat een geweldige ronde van Checo, hij verdiende pole volledig.”

Arghh, so close ! But what a lap from Checo, fully deserves the pole today.

Very happy to see Mick getting out of the car after this big crash.

Race is tomorrow and I’ll give it all. pic.twitter.com/IFdM5oSeWq — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) March 26, 2022

Voor Mercedes was het ondertussen een enorme off-avond. George Russell wist uiteindelijk in de top 10 te kwalificeren, maar daarmee was alles ook wel gezegd. Zijn teammaat Lewis Hamilton had écht een vervelende kwalificatie. Na de eerste ronde viel hij namelijk al af omdat hij er niet in slaagde een top 15 tijd neer te zetten. Zestiende. Voor de 7-voudig wereldkampioen.

Toen hij dat te horen kreeg over de boardradio bood hij zijn team meteen zijn excuses aan:

Ook de andere teams met een Mercedes-motor leverden een wanprestatie. De McLarens van Daniel Ricciardo en Lando Norris werden elfde en twaalfde. Vreselijk natuurlijk voor de twee heren. Maar voor Ricciardo werd het nog erger. Hij had namelijk Sebastian Ocon in de weg gezeten – wat niet mag tijdens de kwalificatie – waardoor hij een straf van 3 plekken kreeg. Ricciardo begint vandaag dus op P14 aan de race.