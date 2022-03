Pieter Omtzigt: ‘Er moet een meldpunt komen voor staatsontvoerde kinderen’

Pieter Omtzigt wil dat er een meldpunt komt voor kinderen en hun ouders die door de Toeslagenaffaire (onterecht) uit huis zijn geplaatst. Op die manier zouden kinderen en hun ouders sneller herenigd moeten kunnen worden, aldus het onafhankelijke Kamerlid.

Het is ongelooflijk wat er gebeurd is: in de Toeslagenaffaire zijn 1.115 kinderen onterecht uit huis geplaatst door de staat. Zoals cabaretier Peter Pannekoek terecht zei: feitelijk is hier sprake van staatsontvoeringen. Kidnappings. Door dezelfde Vadertje Staat die het volgens het partijkartel zo goed voor heeft met ons.

Hoewel dus al lang bekend is dat die kidnappings zwaar illegaal en volkomen onterecht waren is nog geen enkele van de 1.115 kinderen teruggebracht naar hun vader en moeder. Te ziek voor woorden, maar dit is hoe het werkt in Nederland anno 2022.

Pieter Omtzigt noemt dat – in een understatement van jewelste – “pijnlijk,” en vindt dat er zo snel mogelijk een oplossing gevonden moet worden. Een speciaal meldpunt voor deze gezinnen is wat hem betreft dan ook absolute noodzaak. Breng ze daar bij elkaar, en zorg er zo ASAP voor dat ze weer bij elkaar in huis mogen en kunnen.

Verschillende partijen zijn het daarmee eens. Zoals de SP. “Er moeten, wat mij betreft vanaf morgen, teams concreet aan de slag met het herstel van een band tussen ouders en kind,” vindt ook Renske Leijten van de SP.

Omtzigt wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gedwongen uithuisplaatsingen (oftewel: staatsontvoeringen). Daar zullen de regeringspartijen natuurlijk niet aan willen gaan, maar het zou inderdaad wel moeten. Sterker nog, je krijgt bijna de neiging om te gaan praten over tribunalen.