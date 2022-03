Ramadan is in zicht: ISIS pleegt aanslagen in Israël

In Tel Aviv zijn er minstens vijf doden gevallen gisteravond bij een terroristische aanslag. Eén van de doden is de schutter zelf. Ongelooflijk genoeg is het al de derde aanslag in Israël is slechts één week tijd. Vreselijk nu de Ramadan weer in zicht komt ISIS het aantal aanslagen op dhimmi’s (ongelovigen) weer opvoert.

De Telegraaf legt uit dat er vorige week vier mensen omkwamen toen ze aangevallen weden met een mes én een auto. Zondag kwamen daar nog eens twee dode Israëlische agenten bij. Zij werden doodgeschoten in de stad Hadera. In beide gevallen zaten ISIS-sympathisanten achter de aanslagen.

ISIS is terug

ISIS streeft naar een islamitische kalifaat. De gehele islamitische wereld zou moeten worden ondergebracht in het nagestreefd kalifaat, een wereldwijde radicaal-islamitische theocratie. In die theocratie hoeft men alleen verantwoording af te leggen aan God of bij ISIS aan Allah. In de ogen van ISIS is er geen plaats voor Joden en andere ongelovigen in de islamitische wereld. ISIS staat hiermee voor de radicale islam.

Een verschrikkelijke gebeurtenis. Je richt je commentaar vooral op Nederland natuurlijk. Ik vroeg me daarom af, of in de pers van andere buitenlanden (buiten Israël) wel direct van terreuraanslagen wordt gesproken. Zo stond het in de New York Times: https://t.co/m61zKe1zwe — Gerard Olandese (@OlandeseGerard) March 30, 2022

We dachten dat onder het bewind van Donald Trump dat IS was vernietigd. Maar helaas onder het bewind van Sleepy Joe (Joe Biden) is Islamitische Staat (ISIS) weer met een opmars bezig. De desastreuze aftocht van de Amerikanen in Afghanistan heeft ISIS weer de hoop gegeven om te herrijzen. De wereld kan haar adem weer inhouden in april als de Ramadan plaatsvindt. Door de oorlog in Oekraïne staat de wereld al in de brand door de dreiging van ISIS kan dit alleen maar verergeren.