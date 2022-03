Sergey Lavrov: “Het Westen voert een Totale Hybride Oorlog tegen Rusland”

Sergey Lavrov zegt dat Westerse landen hun krachten gebundeld hebben in een poging om de Russische economie dood te “wurgen” en te “vernietigen.” Volgens hem is er dan ook sprake van een “totale hybride oorlog” die het Westen tegen zijn land voert.

De minister van Buitenlandse Zaken van Rusland heeft het Westen beschuldigd van het voeren van een “totale hybride oorlog” tegen zijn land. Volgens hem is het doel van de sancties om “de Russische economie te vernietigen.”

De opmerkingen kwamen tijdens een bijeenkomst van het Gorchakov Public Diplomacy Fund in Moskou op vrijdag. Hij zei duidelijk dat de acties van het Westen volgens hem neerkomen op een oorlogsdaad.

“Vandaag hebben ze ons de oorlog verklaard – een echte hybride oorlog, een totale oorlog,” aldus Lavrov. Die laatste term “werd gebruikt door Hitlers Duitsland,” ging hij verder, “en wordt nu gebruikt door veel Europese politici als ze het hebben over wat ze de Russische Federatie willen aandoen.”

“Deze doelen doelen zijn niet verborgen, ze hebben ze publiekelijk uitgesproken – om de Russische economie en Rusland in haar geheel te vernietigen, te breken, uit te roeien, te wurgen.”

Lavrov: het Westen gaat falen

Toch zegt Lavrov dat die pogingen om Rusland op haar knieën te brengen niet gaan werken. “[D]e meerderheid van de landen in de wereld zijn geïnteresseerd in een gelijkwaardige samenwerking tussen staten op basis van de belangrijkste principes van het VN-Handvest,” aldus zei Lavrov daarover.

Wat dat betreft vindt hij het van belang dat er specifieke aandacht is voor de landen die de Westerse sancties niet steunen. Natuurlijk verwees hij daarbij vooral naar China en India. Die twee landen weigeren hun band met Rusland door te knippen. Sterker nog, China heeft al duidelijk gezegd dat het dit nooit zal doen én dat het ’t Westen verantwoordelijk houdt voor de oorlog in Oekraïne. Ondertussen handelt India juist meer met Rusland, niet minder. Een delegatie uit Groot-Brittannië die naar India wilde komen om de leiders daar ervan te overtuigen Rusland aan te pakken kreeg te horen dat ze niet welkom zijn.

Het is duidelijk wat de uitkomst van dit alles wordt. Ja, misschien dat Rusland erg verzwakt wordt, maar het échte strategische gevolg is dat de wereld verdeeld wordt in Oost en West. In Oceanië en Eurazië. Twee invloedssferen die niets met elkaar te maken willen hebben en elkaar steevast als externe vijand gebruiken (da’s altijd lekker als je intern je macht wilt vergroten als overheid).

Overigens wel een slotvraag die we ons moeten stellen: als de Russen echt geloven en stellen dat wat het Westen doet neerkomt op een oorlogsverklaring (en laten we eerlijk zijn, het Westen voert inderdaad economische oorlog tegen Rusland, hoewel officieus), wat zul Rusland dan op háár beurt doen?