Super-Charles, Super-Max en Super-Carlos strijden vandaag om de overwinning. Dahaaag Lewis!

Na de kwalificatie van gisteren weten we waarom Lewis Hamilton aan het einde van afgelopen seizoen maar liefst drie maanden lang huilde als een klein meisje; hij voelde aankomen dat Mercedes dit jaar niets zou voorstellen. Als hij die achtste recordbrekende titel wilde winnen kon het dus weleens 2021 zijn geweest… of nooit.

Want Ferrari en Red Bull domineerden de kwalificatie. Dat was al een beetje verwacht, maar er waren toch nog mensen die dachten dat Mercedes wel zou bijtrekken; dat ze een beetje aan het acteren waren. Dat was niet het geval. De Mercedes van Hamilton en George Russell is echt gewoon langzamer dan de bolides van Ferrari en Red Bull.

Na de kwalificatie liet Hamilton dan ook weten dat Ferrari en Red Bull momenteel “van een ander niveau” zijn. Gelukkig maar. Want ik ben al járen Hamiltonmoe. Het zou geweldig zijn als die man even niet wint.

Ferrari vs. Red Bull

Vandaag wordt het daardoor vrijwel zeker een strijd tussen Red Bull en Ferrari. Als alles goed gaat en er geen ongelukken plaatsvinden, tenminste. De Red Bull en de Ferrari lijken ongeveer net zo snel te zijn. Oké, Sergio Perez zat er gisteren wel wat achter, maar zijn achterstand op Carlos Sainz (de nummer drie) was maar iets van een tiende. Sainz zat weer een tiende achter Max Verstappen die op zijn buurt een tiende achter Charles Leclerc zat.

Dat zijn minimale verschillen, zeker als je bedenkt dat de Red Bull tijdens de lange runs in de testfase erg sterk leek te zijn.

Het valt daarom te verwachten dat de top vier van de kwalificatie vandaag écht de strijd met elkaar kunnen aangaan. En dat wordt leuk. Het gaat namelijk om jonge honden van dezelfde generatie; buitengewoon getalenteerd, gretig, en goed. Sergio Perez is dan wat ouder, maar ook hij past qua houding bij die jongere generatie.