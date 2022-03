Vrijheid! Willem Engel uit voorlopige hechtenis MAAR mag NIETS posten op social media

Viruswaarheid-oprichter Willem Engel wordt vandaag om 16:00 uur vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Hij krijgt zijn vrijheid voorlopig in ieder geval dus terug. Dat is voor hem natuurlijk erg goed nieuws. Het slechte nieuws? In ruil voor zijn vrijheid heeft hij toegezegd geen posts te zullen doen op social media.

Twee weken geleden werd Willem Engel opgepakt nadat hij zijn stem uitgebracht had bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hem wordt onder meer opruiing ten laste gelegd. Hoewel er ook aangifte gedaan is door haters voor oplichting en het “verspreiden van medische misinformatie” lijkt het erop dat het OM echt alleen voor de opruiing gaat.

Het was natuurlijk bepaald geen blije ervaring voor Engel, zeker niet toen de rechter-commissaris besloot dat hij twee weken vast zou blijven zitten – en daarna misschien nog langer omdat er op 30 maart een ándere zaak tegen hem diende waarvoor hij ook gevangenisstraf zou kunnen krijgen.

Maar vandaag is er voor het eerst goed nieuws voor de Viruswaarheid-man. Willem Engel heeft namelijk gehoord gekregen dat hij vandaag om 16:00 uur zijn vrijheid terugkrijgt. Dat laat zijn partner Dorien weten op Twitter.

Willem komt vandaag vrij! — Dorien Rose Duinker (@dorienrose) March 30, 2022

Social mediaverbod

Het enige slechte nieuws voor Engel is dat hij niet actief mag zijn op social media. Volgens waarnemers kwam hij zélf met dit voorstel en nam de rechter het over als ‘voorbehoud.’ Als hij die regel overtreedt kan hij in beginsel dus weer aangehouden en vastgezet worden.

Te gek voor woorden, natuurlijk, maar zo werkt het in Nederland. De vrijheid van meningsuiting is niet eens bijna absoluut.

Ondertussen laat Viruswaarheid weten dat ze wat dat betreft niet zomaar bij de pakken neer gaan zitten. “Daar vinden we wel wat op,” schrijft de organisatie op Twitter.

Maar daar vinden we wel wat op. https://t.co/mq8d87wx6T — @viruswaarheid (@viruswaarheid) March 30, 2022

De vraag is wat daar precies op gevonden kán worden. Eén manier is om hem de Viruswaarheid-account te laten gebruiken zonder dat te zéggen. Dan kan er gekeken worden naar ip-addressen enzo, maar dat zal met enig omzeilwerk niet simpel worden voor het OM om te bewijzen. Daarnaast kan hij natuurlijk gewoon overleggen met z’n vrienden waarna die zin gedachten “zonder toestemming!” en “stiekem!” op de socials delen.

Maar risky is dat in principe wel – en natuurlijk ook nog eens in strijd met de afspraken, en dus illegaal. Dat laatste is volstrekt belachelijk – wat mij betreft heeft een ieder die vrij is het recht om zijn mening waar dan ook uit te uiten – maar het is (helaas) wel de wet.

Hoe dan ook, voor Engel en zijn vrienden is vandaag toch iets van een goede dag. Het zal niet fijn voor hem zijn om deze zaak te moeten uitvechten. Maar vandaag hadden ze dan toch zowaar iets van goed nieuws.