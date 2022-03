WEF Cyberattack Simulatie: fictie of mogelijke realiteit?

Een cybercrisis waarbij zo’n beetje elk onderdeel van de maatschappij stil komt te liggen. Is dit het speelboek van een horror-achtige science-fiction film, of zou dit wellicht zomaar eens werkelijkheid kunnen worden? Als het aan Klaus Schwab en zijn World Economic Forum ligt kan dit zeker. Met zijn cyber polygon simulatie heeft Schwab over de hele wereld de aandacht op zich gevestigd. Het nabije verleden heeft namelijk laten zien dat simulaties van machtshebbers met regelmaat gevolgd worden door een daadwerkelijk soortgelijke gebeurtenis.

Simulaties, een voorbode voor de toekomst?

Op deze website heb je waarschijnlijk al gelezen over event ‘201’, een simulatie van een coronavirus pandemie die een paar maanden voor de door-de-massa-media-gecreëerde perceptie van een werkelijke pandemie plaatsvond. Bij deze simulatie waren grote spelers betrokken zoals het World Economic Forum, de John Hopkins University en de Bill en Melinda Gates foundation. Het virus zou voor miljoenen doden zorgen, landen doen dwingen tot lockdowns en mensen doen dwingen tot quarantaine. Wereldwijd zouden er opstanden uitbreken en tegelijkertijd moest er alles aan gedaan worden om “misinformatie” te bestrijden, zodat volkeren wereldwijd zich zouden gedragen als gewenst. Het duurde niet veel langer dan 6 maanden, voordat zich dit scenario zich bijna exact in de realiteit ontvouwde.

Het niet de eerste keer dat een simulatie een bizarre overeenkomstigheid met de toekomstige werkelijkheid vertoond. Een week voor de twin tower aanslagen op 9/11 vond simulatie ‘Vigilant Guardian 01’ plaats. Dit was de simulatie van een week-lang durend oorlogspel in de lucht waarbij een terrorist een passagiersvliegtuig kaapt, om vervolgens het vliegtuig met explosieven te laten exploderen boven New York. Ook vlak voor de metro-bombardementen in Londen (7 juli 2015) vond er een simulatie/oefening plaats. Een van de hoofdrolspelers was het bedrijf ‘Visor Consultants’, een bedrijf dat zich specialiseert zich in crisis situaties en hoe je daar het beste op kunt reageren. Peter Power van Visor Consultants gaf op BBC Live aan op 7 juli bezig te zijn met een “crisis management simulation drill”. Deze simulatie van een terroristische bomaanslag op een Londense metro vond zich later op exact dezelfde dag, op exact dezelfde locatie plaats.

De WEF Cyber Polygon Simulatie

Het is duidelijk dat niet elke simulatie in de geschiedenis werkelijkheid zijn geworden. Echter, bij degenen waar dit wel het geval is, heeft dit met een bizarre precisie plaatsgevonden. Geen wonder dus dat steeds meer mensen aandachtig simulaties volgen die vandaag de dag worden gehouden. Één van de grootste en meest opvallende is de Cyber polygon simulatie van het World Economic Forum. Deze vond op 9 juli 2021 plaats. Een van de video’s van het event genaamd ‘A cyber-attack with COVID-like characteristics?’ omschrijft hoe een cyber-attack tien keer zoveel impact kunnen hebben ten opzichte van wat de mensheid ervaren als gevolg van de COVID19 “pandemie”. Zo wordt er gezinspeeld op alle doemscenario’s die ons mogelijkerwijs te wachten staan. “Fortunately, at least until now, cyber-attacks have not impacted our health the way pandemics have. At least until now.” De video gaat verder: “The only way to stop the exponential propagation of a COVID-like cyber threat is to fully disconnect the millions of vulnerable devices from one another and from the internet.”

“Het internet heeft een digitaal immuunsysteem nodig” – Klaus Schwab

Tijdens zijn presentatie lijkt Klaus Schwab vaak te zinspelen op ‘digitale immuniteit’. Echter, is dit niet de eerste keer dat Klaus Schwab zinspeelt het verder kunnen controleren van het internet. Volgens een WEF rapport van 2012 kan “een oorlogsverklaring aan cybercriminaliteit gemakkelijk uitmonden in een oorlogsverklaring op het vrije internet” en ligt de oplossing in de “ontwikkeling van een tegenbeweging zodra de dreiging toeneemt”. Met andere woorden: het bouwen van een digitaal immuunsysteem voor het internet.

Het immuniseren van het internet, aldus Schwab, kan alleen door publiek-private samenwerkingen te starten. Waar overheden beperkt zijn in hun kennis en macht, kunnen grote corporaties deze gaten van kennis en macht opvullen. Ook hier maakt Klaus Schwab weer een vergelijking met de corona “pandemie”: “We need vaccines to immunize ourselves. The same is true for cyberattacks. Here, too, we have to move from simple protection to immunization. We need to build IT infrastructures that have digital antibodies built-in inherently to protect themselves”. Verder blijft hij zinspelen op een machtsverschuiving naar de private sector: “Governments are in charge of guaranteeing security, but the deep expertise that is needed to develop a secure cyber ecosystem often lies with the private sector.”.

Wat zijn de scenario’s waar het WEF voor waarschuwt?

We zijn in het Westen enorm gewend geraakt aan onze vrijheden, met name op het internet. Er moet dus wel echt iets rampzaligs gebeuren, willen we die vrijheden zomaar opgeven (zie de “pandemie”). Vanuit dat perspectief is het interessant om eens te kijken naar de mogelijke scenario’s waar het WEF voor waarschuwt.

Schwab wijst op ransomeware aanvallen die gericht zijn op ziekenhuizen, belangrijke infrastructuur, school systemen, het energie-grid, supply-chains en vele andere essentieel diensten. Volgens Schwab worden burgers in zo’n scenario beïnvloed door energie tekorten, uitgestelde medische behandelingen en vele andere effecten door deze nieuwe soort cyberaanvallen.

Het WEF heeft alle baat bij een mogelijke cyber aanval. In zo’n crisis-situatie kunnen ze zich als helden opwerpen en het altijd-al-gewenste verder gecontroleerde internet introduceren. Het WEF komt ons redden! We hoeven enkel onze digitale vrijheid aan banden te leggen door de uitrol van het digitale immuunsysteem van het WEF te accepteren. Via dit nieuwe digitale immuunsysteem kunnen grote corporaties bepalen wat wel en niet waar is, wie toegang heeft tot het internet en onder welke voorwaarden. Wil je op dit nieuwe internet toegang krijgen? Dan moet je inloggen met je ‘Europese Digitale Identiteit’. Als jouw digitale identiteit aan alle voorwaarden voldoet kan je door het ‘digitale immuunsysteem’ van Schwab breken.

Zijn deze scenario’s überhaupt mogelijk?

De grote vraag is natuurlijk hoeveel macht het WEF heeft om zo’n simulatie werkelijkheid te laten worden. Iets wat we in ieder geval zeker weten, is dat er een verwevenheid is met het WEF en de Silicon Valley giganten als Google, Microsoft en Facebook. Wanneer we zien met wat voor coördinatie de corona censuur en propaganda heeft plaatsgevonden op deze platformen, lijkt het dus zeker niet onmogelijk dat deze diensten gecoördineerd (gedeeltelijk) uit de lucht gehaald worden. Het gelijktijdig neerhalen gaan van al deze diensten zou een enorme impact hebben op de samenleving. Bedenk eens hoeveel mensen en bedrijven afhankelijk zijn geworden van de diensten die deze bedrijven aanbieden. Benzinestations, banken, energie-stations, watersystemen, transport, verkeersbegeleiding als stoplichten en luchtverkeersleiding. Bijna alles wordt tegenwoordig (gedeeltelijk) geautomatiseerd door computers.

Wanneer je bedenkt wat de impact van zo’n cyberaanval op alle verschillende onderdelen van de maatschappij zijn, kan je je ook bedenken wat er nodig is om je hier op voor te bereiden. Los van de mogelijke impact op de maatschappij, is er natuurlijk ook nog de directe impact op jouw eigen digitale leven. Hoe afhankelijk ben jij van de grote techbedrijven? Gebruik je nog gecentraliseerde en privacy-schendende diensten als Google, Facebook en Microsoft? Verstuur je je berichtjes nog via Whatsapp?

