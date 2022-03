Welkom in de nieuwe dictatuur: Daniil Medvedev mag alleen meedoen aan Wimbledon als hij “Poetin veroordeelt”

Het autoritarisme in de Westerse wereld is nu echt doodeng. De Russische tennisser Daniil Medvedev – één van de beste tennissers van zijn generatie – heeft namelijk te horen gekregen dat hij alleen mag meedoen aan Wimbledon als hij eerst even Vladimir Poetin veroordeelt. Zo niet, nou, jammer dan, maar dan zoekt hij het maar uit.

Dit is echt knettergek. Een tennisser krijgt te horen dat hij de autoritaire president van zijn land moet veroordelen als hij mee wil doen aan Wimbledon. Let wel, die jongen heeft natuurlijk gewoon familie in Rusland en is dus – begrijpelijk – voorzichtig. En trouwens, zelfs als dat niet de reden is dat hij Poetin niet wil veroordelen, maar omdat hij bijvoorbeeld op Poetin heeft gestemd, dan nog is dat niet aan de organisatoren van Wimbledon om hem daar voor uit te sluiten.

Maar nee, hij en andere Russische en Wit-Russische tennissers moeten de invasie in Oekraïne veroordelen. Anders geen toernooi. Geen wedstrijd. Geen geld. Want het Westen heeft besloten dat déze oorlog moreel heel erg fout is – dit in tegenstelling tot de Amerikaanse aanvallen op Libië, Servië, Syrië, Irak en Afghanistan, om maar een handvol te noemen van de mogelijke tientallen voorbeelden. Of wat te denken van Jemen, waar Saoedi-Arabië met hulp van Amerika de lokale bevolking al jaren terroriseert?

Totalitarisme

Het is zo ver, het Westen is in de ban van het totalitarisme. Zoals de Amerikaanse commentator Glenn Greenwald terecht zegt staan Westerse elites er aan de ene kant op dat Poetin een totalitaire tiran is die iedereen die ook maar kritisch over hem piept opsluit of zelfs vermoordt. Maar tegelijkertijd staan ze erop dat Russische burgers zich uitspreken tegen Poetin, op straffe van hun mogelijkheid om te werken en dus geld te verdienen.

Wat we nu zien gebeuren – aan beide kanten van het ijzeren gordijn, dat weer lijkt te zijn opgetrokken – is totstandkoming van een totalitair systeem. In het Westen heet het “de vijanden van vrijheid en democratie bestrijden,” in het Oosten heet het “de eigen cultuur, nationale veiligheid en waarden beschermen.” Maar in beide gevallen komt het op hetzelfde neer: individuele rechten worden afgeschaft, mensen moeten publiekelijk boete doen, ‘de ander’ is De Vijand, en andersdenkenden worden massaal uitgesloten van het sociale verkeer.