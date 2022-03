Wierd Duk spreekt zich uit tegen Zembla-propaganda: ‘Ik was bij Baudet en Doegin’

Gisteren werd er weer eens wat anti-FVD propaganda verspreid door de NPO. Het ging weer via Zembla. Dat ultralinkse propaganda strooide met verdachtmakingen zonder bewijs. Thierry Baudet als grote vriend van Vladimir Poetin ofzo. Journalist Wierd Duk spreekt zich hier nu tegen uit. Want, zegt hij, hij was erbij toen Baudet de Russische filosoof Aleksandr Doegin ontmoette. Er was daar letterlijk niets aan het handje.

Die hele uitzending van Zembla sloeg natuurlijk weer nergens op. Er was geen enkele vorm van bewijs, behalve van “horen-zeggen.” Oh ja, en er waren een paar foto’s van Baudet met Doegin, de man die beschouwd wordt als dé filosoof achter de Russische macht (daarover bestaan overigens twijfels, maar goed) en dan specifiek achter Poetin.

Wierd Duk legt uit wat er echt gebeurde

Telegraaf-journalist Wierd Duk heeft gereageerd op deze nonsensverhalen. Want ja, hij was erbij toen Baudet Doegin “ontmoette.”

1. Ik was ooit bij een bijeenkomst in Amsterdam waar Aleksandr Doegin sprak en tweet te daarover. Baudet zag mijn tweets en dacht: interessant, ik ga ook even kijken. Zembla — Wierd Duk (@wierdduk) March 10, 2022

“Ik was ooit bij een bijeenkomst in Amsterdam waar Aleksandr Doeing sprak en tweette daarover,” legt Duk uit op Twitter. “Baudet zag mijn tweets en dacht: interessant, ik ga ook even kijken.” Vervolgens noemt hij “Zembla” bij naam omdat dit natuurlijk over de uitzending ging.

“Dus hij kwam naar die kerk. Na afloop sprak hij kort met Doegin, die hij verder niet kende. Ik stond daar dus ook bij dus weet hoe het ging. Ik zou Doein de volgende dag interviewen.”

Wat er vervolgens gebeurde? “Mensen maakten foto’s en zetten die op de socials. Sindsdien worden die foto’s geframed als ‘bewijs’ dat er langjarige banden bestaan tussen Baudet en de ideoloog van Poetin en ook ik speel daarin een rol. Kortom: bullshit. Indien er beter bewijs is: ik zie het graag.”

Natuurlijk is dat bewijs er niet. En dat is niet zo schokkend. Die hele Zembla-uitzending was gewoon weer een verkiezingsstunt van een NPO-programma dat er alles aan doet om FVD kort voor de verkiezingen even te beschadigen.