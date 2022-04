Boeren ten onrechte als grootste uitstoters aan de schandpaal genageld!

Het RIVM trekt het boetekleed aan in een brief aan de Tweede Kamer: „In het foutieve databestand hebben hierbij stallen met moderne emissiereducerende technieken een code toebedeeld gekregen die hoort bij een minder schoon staltype. Omdat het hierbij juist vaak gaat om stallen met grote aantallen dieren is het effect van deze onvolkomenheid voor deze stallen groot. Dat kan betekenen dat stallen die in werkelijkheid geen hoge emissie hebben toch op de lijst staan.”

Sinds Covid-19 hebben de dwaallichten van het RIVM veel fouten gemaakt. Het RIVM is er debet aan dat we onze vrijheid twee jaar kwijt waren en nu zetten zij onze voedselzekerheid op het spel door zo’n gigantische fout te maken. Als minister is Christianne van der Wal (VVD) hiervoor verantwoordelijk en in een tijd van (voedsel)schaarste is een motie van wantrouwen wel op zijn plaats.