Kabinet zorgt goed voor zichzelf: ministersploeg hoeft pas in 2028 duurzaam te rijden

Het kabinet zorgt goed voor zichzelf zij hoeven pas in 2028 duurzaam te gaan rijden. Elektrische auto’s zijn nog niet comfortabel genoeg voor de ministersploeg. Comfort gaat dus voor idealisme. Heel bijzonder dat voor de Haagse kliek andere regels gelden dan voor de mensen buiten de Haagse kaasstolp.

Het kabinet hoeft pas in 2028 in duurzame dienstauto’s te rijden. Dan moeten pas alle auto’s volledig elektrisch zijn onder meer omdat het comfort nog te wensen over laat. Tot zover dit zelfbenoemd zeer ’groen’ kabinet. Wat een farce! Fuck it! Dan wij ook! https://t.co/qEh3itVUrC — OnDeugend Nederland (@OnDeugendNL) April 11, 2022

Als je dit bericht tot je laat indalen krijg je er een Orwelliaans gevoel bij. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Zo is het. Een kabinet dat een grote mond heeft over duurzaamheid en groene energie allemaal om het klimaat te redden. Veel woorden maar als zij zelf daad bij het woord kunnen voegen niet thuis geven. Zo kennen we de globalisten weer. De hardwerkende burger in de armoede storten en zelf hoog en droog zitten. Dit kabinet is er niet om jou te dienen maar wij moeten hen dienen als loonslaven.

De minister Bruins Slot klaagt over het gebrek aan comfort in elektrische auto’s. „Het aanbod op de markt van zero-emissie auto’s die aan de gewenste inrichting voldoen (zoals voldoende been- en hoofdruimte en een ergonomisch aan te passen zitplek), is op dit moment nog beperkt.” De minister gooit het ook op het feit dat het vanuit het veiligheidsoogpunt erg problematisch is. „Zo moet onder alle omstandigheden een dienstauto direct weg kunnen rijden van de locatie waar de bewindspersoon zich op dat moment bevindt. Daardoor is een grote batterij met hoge laadsnelheden noodzakelijk.” Ook bepantsering speelt een rol, zegt ze. „Deze toepassingen leiden tot een verhoging van het gewicht van de auto. Daardoor is een groter motorvermogen of ander motortype of –aandrijving noodzakelijk om dezelfde prestaties te kunnen leveren.”

Dit zijn precies de redenen waarom burgers ook geen elektrische auto’s willen. Daar hebben de regenten totaal geen boodschap aan als zij maar luxueus worden rondgereden door Nederland.