Fleur Agema deelt schokkend filmpje van documenten over mondkapjesdeal De Jonge – Sywert

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema deelt videobeelden van het moment dat ze besloot om de documenten die de Tweede Kamer ontving inzake de mondkapjesdeal met Sywert uit te printen. Wat je ziet is namelijk ronduit absurd.

Vandaag kreeg de Tweede Kamer documenten in handen met apps en andere documenten inzake de mondkapjesdeal die getroffen werd met Sywert van Lienden, en specifiek de communicatie hierover tussen Hugo de Jonge en anderen. Nou, die “documenten” blijken nogal… hoe zal ik het zeggen… onvolledig te zijn.

Kijk maar naar dit filmpje dat online werd gezet door PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema. Wat je ziet is zwarte pagina na zwarte pagina na zwarte pagina. Alle informatie op die pagina’s wordt ‘gevoelig’ beschouwd. En dus niet gedeeld met de Kamer.

Dit is werkelijk absurd. Surrealistisch tot en met. Zoiets zie je alleen in kluchten en komedieshows…. en nu dus ook in de Nederlandse politiek. Bladzijde na bladzijde is onleesbaar gemaakt zodat de Tweede Kamer niet kan controleren wat er gezegd is door wie en wanneer.

Je kunt erom lachen, maar eigenlijk is het natuurlijk dieptriest. Dit gaat dan door voor “transparantie” en “democratie” in ons land. Ongelooflijk.