Geert Wilders beschuldigt Hugo de Jonge van liegen en bedriegen: “Wegwezen!”

Nu zelfs regeringspartijen denken dat Hugo de Jonge mogelijk gelogen heeft over zijn rol in de mondkapjesaffaire vindt Geert Wilders dat er maar één ding op zit voor de CDA’er: inpakken en wegwezen. Vandaag nog.

Het heeft even geduurd, maar het is dan eindelijk zo ver: volgens het mediakartel twijfelen nu zelfs coalitiepartijen aan het waarheidsgehalte van Hugo de Jonge’s uitspraken over de mondkapjesdeal met Sywert. Hij zei daar niet bij betrokken te zijn geweest. Nou ja, misschien dat hij wat adviezen gaf en feedback, maar dat was het dan wel.

Nou, bijna niemand gelooft dat niet meer. Zelfs niet in de coalitie. Want ja, zelfs D66 en VVD denken nu dat hij toch wat gejokt heeft. Of anders gezegd: ze weten al lang dat hij liegt, maar voelen zich nu gedwongen dat ook publiekelijk te erkennen omdat zelfs zij er eigenlijk niet meer omheen kunnen.

Geert Wilders: De Jonge moet weg

Wat Geert Wilders betreft is er een heel simpele oplossing voor handen voor deze problematiek. Hugo de Jonge moet opstappen. En snel een beetje.

“Liegen + bedriegen = wegwezen,” schrijft Wilders in een soort rekensommetje op Twitter onder het motto, 1+1=2.

Het zou wel heel grappig zijn als De Jonge er inderdaad uit wordt gewerkt. Want wij zagen het al lang aankomen dat hij geslachtofferd zou gaan worden door Rutte en co., maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat zelf écht niet zag aankomen.