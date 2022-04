GroenLinks eist meer, meer, meer groene energie: “Aan de bak!”

GroenLinks wil dat er meer, meer, meer gedaan wordt om Nederland volledig over te laten schakelen op zogenaamde “groene energie.” We moeten “aan de bak.” Want dat zou volgens het IPCC nodig zijn.

Suzanne Kröger, Kamerlid voor de partij, maakt duidelijk op Twitter wat GroenLinks wil. “Meer zon- en windenergie,” schrijft zij. “Onze bossen beter beschermen. Dat heeft de meeste impact, volgens IPCC.”

“We weten wat we moeten doen. We weten wat de belangen zijn waar we tegen vechten. Aan de bak.”

Meer zon- en windenergie. Onze bossen beter beschermen. Dat heeft de meeste impact, volgens IPCC. 🌞💨🌳 We weten wat we moeten doen. We weten wat de belangen zijn waar we tegen vechten. Aan de bak. #klimaatactie pic.twitter.com/BruqR3aym5 — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) April 5, 2022

Opvallende uitspraken aangezien het feit dat hetzelfde GroenLinks eist dat we ophouden (Russisch) gas te gebruiken, terwijl gas juist veel schoner is dan – ik noem maar wat – steenkool. Als aardgas niet een ‘fossiele brandstof’ genoemd werd zou GroenLinks er vrijwel zeker voor zijn. Gas is namelijk gewoon hartstikke schoon. Oh, en we hebben er zelf ook nog eens heel wat van!

Als je wilt dat mensen a) genoeg betaalbare energie hebben en b) de stikstofuitstoot flink omlaag gaat, nou, dan moet je vooral voor meer, meer, meer aardgas pleiten. Niet voor mínder.

En dan is er natuurlijk ook nog nucleaire energie. Het is schoon, tegenwoordig veilig, en bijzonder effectief. Maar vraag je aan een GroenLinkser of ze daar dan voor zijn, dan is het automatische antwoord: “NEE HET IS VAN DE DUIVEL!”

Het moge duidelijk zijn, het gaat GroenLinks niet om het creëren van een “schone” wereld én ook niet om het leveren van genoeg schone energie aan genoeg burgers. Sterker nog, als je het plan volgt van GroenLinks eindig je met een wereld waarin er niet genoeg energie is voor de mensheid. Goh, wat zouden ze dan toch voorstellen om dat probleem op te lossen?