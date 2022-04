De Kamer van Koophandel verwacht een golf aan faillissementen!

Het straatbeeld zoals we deze nu kennen kan weleens snel gaan veranderen. De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht dat er een golf aan faillissementen zit aan te komen. 200.000 ondernemers staan op het punt van omvallen. Veel ondernemers zitten namelijk door Coronamaatregelen (lockdowns en avondklok) en de schaarste van goederen en grondstoffen flink in de problemen.

De KvK heeft een enquête laten uitvoeren onder de ondernemers. Van de uitkomsten wordt men erg somber. Bij 10 procent van de ondervraagden gaat het slecht. 14 procent van de ondernemers is momenteel aan het overleven. Het ondernemerschap is een hard bestaan. Als ondernemer moet je je snel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. “Die zijn aan het overleven, sommigen zijn bijna failliet”, zegt Ron Sinnige, woordvoerder van de KvK in het NOS Radio 1 Journaal. De optelsom van twee jaar vrijheidsbeperkende coronamaatregelen en nu de oorlog in Oekraïne, met daardoor toenemende schaarste aan grondstoffen en stijgende energieprijzen hebben ertoe geleidt dat veel ondernemers in de problemen komen.

De KvK heeft een ‘zwaar weer’-loket waar ondernemers die in de problemen zitten terecht kunnen met vragen. Men constateert dat daar momenteel meer vragen worden gesteld door ondernemers over faillissementen. Begin deze maand is het economische steunpakket stopgezet. Het steunpakket is stopgezet om te voorkomen dat bedrijven die in de kern niet gezond zijn te lang op de been worden gehouden. Het einde van het steunpakket is een van de redenen volgens de KvK dat het aantal faillissementen nu gaat toenemen.

Het nalaten van het kabinet om de koopkracht van de Nederlander op te vijzelen draagt er toe bij dat het ondernemersklimaat verder verslechterd. De (ex)ondernemer weet dat men bij de volgende verkiezingen niet aan het juiste adres is bij de VVD van Mark Rutte.