Paniek bij JA21: brief gestuurd naar alle leden met ‘uitleg’ voor verraad Joost Eerdmans in mondkapjesdebat

Er is paniek bij JA21. De partij heeft daarom snel een email gestuurd naar alle leden met daarin een uitleg voor de “tegen” stem van Joost Eerdmans (en Maarten Goudzwaard, die Nicki Pouw-Verweij tijdelijk vervangt) bij de motie van wantrouwen die werd ingediend tegen Hugo de Jonge. De partij zegt in de email dat er geen fractiediscipline is en dat fractieleden dus hun eigen afweging mogen maken. Wat ze er niet bij vertellen is dat Eerdmans en De Jonge al jarenlange vrienden zijn.

“Wat er op tafel lag was voor Joost Eerdmans en Maarten Goudzwaard te licht om de minister nu voor weg te sturen,” aldus de partij in de verklaring. “Hij heeft op een onhandige manier voor veel verwarring gezorgd. Daarvoor heeft hij het boetekleed aangetrokken. Deloitte komt nog voor de zomer met een compleet onderzoeksrapport over alles met betrekking tot de mondkapjesdeals.”

“Joost en Maarten willen dit rapport afwachten om tot een definitief oordeel te komen. Derk Jan stemde wel voor de motie. Hij kwam tot het oordeel dat de minister de Kamer staatsrechtelijk onjuist en onvolledig geïnformeerd had.” Dat laatste klopt natuurlijk volledig, en het is dan ook volstrekt belachelijk dat Eerdmans en Goudzwaard tegen de motie van wantrouwen stemden.

Maar dat probeert JA21 heel blij te spinnen. Want, zeggen ze, bij hen is er geen “rigide fractiediscipline.” En daar moeten de leden heel blij mee zijn. Ofzo.

Eerdmans en De Jonge: vrienden voor het leven

Natuurlijk is er feitelijk iets heel anders aan de hand. Onze eigen Kenneth Steffers, uit Rotterdam, zegt namelijk dat de twee jaren teruggaan en gewoon vrienden zijn. En ja hoor, dat wordt bevestigd door deze beelden van TV Rijnmond. Kijk maar eens wie hier wie komt feliciteren vanwege zijn rol als “lijsttrekker.”

Hugo de Jonge en Joost Eerdmans gaan way back. pic.twitter.com/2JC9SPVBqE — seven (@seven__) April 9, 2022

Dit verklaart het natuurlijk veel beter dan “ze dachten dat het niet voldoende was.” Dat is flauwekul. Het zijn gewoon vrienden.