Pats! Hongaren geven bemoeizuchtige EU klap in het gezicht: Viktor Orban wint verkiezingen met groot gemak

De verkiezingen in Hongarije zijn uitgelopen een complete deceptie voor de pro-EU partijen. De partij van leider Viktor Orban, Fidesz, heeft de verkiezingen namelijk ruimschoots gewonnen. Dat blijkt uit vroege resultaten.

De media in Hongarije hebben heel slecht nieuws voor de pro-Europese Hongaarse oppositiepartijen. Premier Viktor Orban en zijn Fidesz hebben de verkiezingen vandaag namelijk met groot gemak gewonnen. Volgens early returns komt Fidesz uit op zo’n 60 procent (!). De grootste oppositiepartij/-alliantie moet genoegen nemen met een magere 27 procent.

Viktor Orban en Fidesz worden door Brussel – en dus ook door Den Haag – daadwerkelijk gehaat. Ze willen eigenlijk bijna ten koste van alles af van Orban. Want de man is conservatief. En dat mag niet. Dat is fout. Heel fout. En nu maakt hij het nóg erger door niet blind mee te lopen met de Westerse aanpak van Rusland. Orban vaart zijn eigen koers. Het zal niemand verbazen dat dit de EU een doorn in het oog is, wat dan ook de reden is dat korte tijd geleden nog een procedure begonnen en Hongarije wilden bestraffen; allemaal in een poging om de verkiezingen van vandaag te beïnvloeden.

Dat heeft dus niet gewerkt.